Τουλάχιστον 25 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν από μονοδείξιο του άνθρακα σε ένα κάμπινγκ στην Ελβετία

Συνολικά 26 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν και οι 17 από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν

Ελβετία: 25 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν από μονοδείξιο άνθρακα σε κάμπινγκ

Περισσότεροι από 25 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν από μονοξείδιο του άνθρακα κατά τη διάρκεια ενός δείπνου μέσα σε μια μεγάλη, θολωτή σκηνή, σε ένα κάμπινγκ, στην κεντρική Ελβετία, έγινε γνωστό σήμερα από την τοπική αστυνομία.

«Αργά το βράδυ της Σαββάτου, πολλοί άνθρωποι στο Γκίσβιλ δηλητηριάστηκαν από μονοξείδιο του άνθρακα και χρειάστηκε να νοσηλευτούν» ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Όμπβαλντ.

Στη σκηνή είχε οργανωθεί μια ιδιωτική γιορτή με τη συμμετοχή 35 καλεσμένων. Γύρω στις 22.30, τοπική ώρα, πολλοί από αυτούς έχασαν τις αισθήσεις τους και άλλοι αισθάνθηκαν δυσφορία. Αμέσως βγήκαν έξω στον καθαρό αέρα. Συνολικά 26 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν και οι 17 από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, υπήρξε συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα στη σκηνή. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση σε συνεργασία με το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Ζυρίχης για να εξακριβώσει πώς συνέβη αυτό.

