Ακροδεξιός Πολωνός ευρωβουλευτής διέκοψε την τελετή για τα θύματα του Ολοκαυτώματος - Δείτε βίντεο

 Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έδιωξε τον Πολωνό ευρωβουλευτή με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν

Ευρωκοινοβούλιο

Ακροδεξιός Πολωνός πολιτικός άρχισε να φωνάζει τη στιγμή που τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηρούσαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

«Ας προσευχηθούμε για τα θύματα της γενοκτονίας των Εβραίων στη Γάζα», φώναξε δύο φορές ο ακροδεξιός, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας του Πολωνικού Στέμματος και ευρωβουλευτής Γκρέγκορζ Μπράουν, κατά τη διάρκεια που τα υπόλοιπα μέλη σιωπούσαν για να τιμήσουν τα θύματα του ναζισμού.

Αμέσως μετά η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έδιωξε τον Μπράουν με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν.
 

Ολοκαύτωμα
