Ακροδεξιός Πολωνός πολιτικός άρχισε να φωνάζει τη στιγμή που τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηρούσαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

«Ας προσευχηθούμε για τα θύματα της γενοκτονίας των Εβραίων στη Γάζα», φώναξε δύο φορές ο ακροδεξιός, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας του Πολωνικού Στέμματος και ευρωβουλευτής Γκρέγκορζ Μπράουν, κατά τη διάρκεια που τα υπόλοιπα μέλη σιωπούσαν για να τιμήσουν τα θύματα του ναζισμού.

Αμέσως μετά η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έδιωξε τον Μπράουν με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν.



Scandal in the European Parliament



Far-right Polish politician disrupted a minute's silence for Holocaust victims



Grzegorz Braun was escorted out of a meeting in Brussels after he shouted: “Let us pray for the victims of the Jewish genocide in Gaza!”.



In 2023, Brown caused a… pic.twitter.com/dARAuzZQfF — NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2025

Πηγή: skai.gr

