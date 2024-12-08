Συρία: Μαχητές έχουν καταλάβει το 80% της Μανμπίτζ από τους Κούρδους

Σύροι μαχητές υποστηριζόμενοι από την Τουρκία έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους περίπου το 80% της Μανμπίτζ, στη βόρεια Συρία και είναι πολύ κοντά στη νίκη απέναντι στις κουρδικές δυνάμεις της περιοχής αυτής, ανέφερε μια τουρκική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.
Syrian rebels entering Manbij pic.twitter.com/nFahh7rRHi— Dennis Kurt | Defense Observer (@byz_observer) December 8, 2024
«Η μάχη κατά του YPG/PKK είναι πολύ κοντά στη νίκη. Είναι σε εξέλιξη αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις για να πάρουν τη Μανμπίτζ από τα χέρια του YPG/PKK» είπε η πηγή αυτή.
Gestern Abend feierten die kurdischen Kräfte den international orchestrierten Fall der Assad-Regierung. Wenige Stunden später werden sie, dieser türkischen Quelle zufolge, aus der eigenen Hochburg Manbij verdrängt. Ebenfalls durch „Rebellen“. Bleibt spannend. https://t.co/wVkD7N76sF— Benedikt Kaiser (@benedikt_kaiser) December 8, 2024
Η YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) είναι η πολιτοφυλακή των Κούρδων της Συρίας που ελέγχει τη Μανμπίτζ εδώ και χρόνια. Η Άγκυρα την θεωρεί παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).
