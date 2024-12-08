Χακάν Φιντάν: Ο Άσαντ πιθανώς έχει φύγει από τη Συρία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Κυριακή ότι η νέα κυβέρνηση της Συρίας πρέπει να είναι συμπεριληπτική επειδή ο λαός της Συρίας θα καθορίσει πλέον μόνος του το μέλλον του, μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από τους αντάρτες.

«Το καθεστώς Άσαντ κατέρρευσε και (η εξουσία) στη χώρα άλλαξε χέρια» είπε ο Φιντάν στο Φόρουμ της Ντόχα. «Ασφαλώς, αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλα. Πάνε 13 χρόνια τώρα που η χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα» πρόσθεσε.

Ο Φιντάν τόνισε ότι ο συριακός λαός δεν είναι σε θέση να ανοικοδομήσει μόνος του τη χώρα και ότι οι διεθνείς και περιφερειακές δυνάμεις πρέπει να δράσουν με σύνεση και να διαφυλάξουν την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Προειδοποίησε επίσης ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί σε «τρομοκρατικές οργανώσεις» να επωφεληθούν από την κατάσταση.

Όταν ρωτήθηκε για το πού βρίσκεται ο Άσαντ, ο Φιντάν είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι έχει φύγει από τη χώρα του. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν είχε καμία επαφή με τον Άσαντ, μολονότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον είχε καλέσει να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους.

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία Γκιρ Πέντερσον, που βρίσκεται επίσης στην Ντόχα, είπε και αυτός ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το πού βρίσκεται ο Άσαντ. Ο Πέντερσον προέτρεψε όλες τις ένοπλες ομάδες στη Συρία «να τηρήσουν τον νόμο και την τάξη και να διαφυλάξουν τους δημόσιους θεσμούς».

Αναφορικά με τους Κούρδους της Συρίας που ελέγχουν το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας ο Φιντάν είπε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως νόμιμη αντιπολίτευση στις μελλοντικές διαβουλεύσεις για τη χώρα.

Η Τουρκία κινείται πολύ προσεκτικά για να διασφαλίσει ότι το Ισλαμικό Κράτος και η κουρδική οργάνωση PKK δεν θα κάνουν κατάχρηση αυτής της διαδικασίας. «Είμαστε σε επαφή με τους Αμερικανούς φίλους μας» σημείωσε ο Φιντάν.

Προσέθεσε επίσης ότι «οι κρατικοί θεσμοί της Συρίας πρέπει να διατηρηθούν και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης πρέπει να ενώσουν αμέσως τις δυνάμεις τους».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι «εκατομμύρια Σύροι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους μπορούν τώρα να επιστρέψουν στα σπίτια τους» και δεσμεύτηκε ότι η Τουρκία, μαζί με τις γειτονικές χώρες, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη νέα κυβέρνηση για την ανοικοδόμηση της Συρίας, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατότητα που διαθέτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.