Λεηλατήθηκε η πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό - Διέφυγε το προσωπικό

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η πρεσβεία λεηλατήθηκε, προβάλλοντας πλάνα του σαουδαραβικού δικτύου Al Arabiya.

Οι Ιρανοί διπλωμάτες που βρίσκονταν στη Δαμασκό κατάφεραν να φύγουν από την πρεσβεία τους πριν από την "επίθεση" που δέχτηκε η διπλωματική αντιπροσωπεία, μετέδωσε σήμερα η αγγλόφωνη εφημερίδα Tehran Times, επικαλούμενη τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαϊλ Μπαγαΐ.

«Άγνωστοι επιτέθηκαν στην ιρανική πρεσβεία, όπως μπορείτε να δείτε από τις εικόνες που μεταδίδουν διάφορα (ξένα) κανάλια» ανέφερε ο παρουσιαστής.

Η πρεσβεία της Ρωσίας από την πλευρά της ανέφερε ότι το προσωπικό της είναι "καλά" μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες.

"Είμαστε καλά" είπε ένα μέλος του προσωπικού στο πρακτορείο TASS, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το πού βρίσκονται οι διπλωμάτες.

Την Παρασκευή, η πρεσβεία είχε καλέσει τους Ρώσους πολίτες να φύγουν από τη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

