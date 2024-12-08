Λεηλατήθηκε η πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό

Οι Ιρανοί διπλωμάτες που βρίσκονταν στη Δαμασκό κατάφεραν να φύγουν από την πρεσβεία τους πριν από την "επίθεση" που δέχτηκε η διπλωματική αντιπροσωπεία, μετέδωσε σήμερα η αγγλόφωνη εφημερίδα Tehran Times, επικαλούμενη τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαϊλ Μπαγαΐ.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η πρεσβεία λεηλατήθηκε, προβάλλοντας πλάνα του σαουδαραβικού δικτύου Al Arabiya.

❗️ Iranian embassy in Damascus looted



Looting the Russian embassy has been banned by militants, local media reported



📰 News by this hour:



▪️🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Ukraine wants deal with Russia to stop conflict - Trump



▪️🇺🇸 Trump called for an immediate ceasefire and talks on Ukraine… pic.twitter.com/myIsY7bumH — Vatnik Lobo (@LordDracula91) December 8, 2024

«Άγνωστοι επιτέθηκαν στην ιρανική πρεσβεία, όπως μπορείτε να δείτε από τις εικόνες που μεταδίδουν διάφορα (ξένα) κανάλια» ανέφερε ο παρουσιαστής.

🇸🇾🇮🇷| The Turkish-backed “rebel” groups attacked & damaged the Iranian embassy in Damascus



They also tore down the poster of Martyr Qassem Soleimani.



#Syria pic.twitter.com/FfCBf0eVRm — TruePromise Iran (@McovocM) December 8, 2024

🇷🇺 🇸🇾#Russia #Россия #Syria #Сирии #Damascus #Дамаске: The Russian embassy in Damascus is operating as usual. According to the diplomatic mission, the embassy is in constant contact with both the Syrian and Russian sides.



In addition, the embassy denied reports about the… pic.twitter.com/pPrYMCbePx — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) December 8, 2024

Η πρεσβεία της Ρωσίας από την πλευρά της ανέφερε ότι το προσωπικό της είναι "καλά" μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες.

"Είμαστε καλά" είπε ένα μέλος του προσωπικού στο πρακτορείο TASS, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το πού βρίσκονται οι διπλωμάτες.

Την Παρασκευή, η πρεσβεία είχε καλέσει τους Ρώσους πολίτες να φύγουν από τη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.