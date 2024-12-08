Λογαριασμός
Μελόνι: Στο Ελιζέ είχα μια ευχάριστη ευκαιρία διαλόγου με τον Τραμπ και τον Μασκ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε χθες, Σάββατο, μετά την τελετή για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

«Ήταν μια ευχάριστη ευκαιρία διαλόγου η αποψινή στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ», έγραψε η Μελόνι, αναρτώντας και σχετικές φωτογραφίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

