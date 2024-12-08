Μελόνι: Στο Ελιζέ είχα μια ευχάριστη ευκαιρία διαλόγου με τον Τραμπ και τον Μασκ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε χθες, Σάββατο, μετά την τελετή για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

È stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all’Eliseo con @realDonaldTrump ed @elonmusk. pic.twitter.com/tx3VUVqrRn December 8, 2024

«Ήταν μια ευχάριστη ευκαιρία διαλόγου η αποψινή στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ», έγραψε η Μελόνι, αναρτώντας και σχετικές φωτογραφίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.