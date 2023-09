Συρία: Καταργούνται τα «στρατοδικεία εκστρατείας» με διάταγμα Άσαντ Κόσμος 21:25, 03.09.2023 linkedin

Στα «στρατοδικεία εκστρατείας» χιλιάδες άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες