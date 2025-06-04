Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα αυξηθούν σε μερικές ώρες από το 25% στο 50% οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στον εισαγόμενο χάλυβα και στο εισαγόμενο αλουμίνιο, μεταλλουργικούς τομείς που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας και ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου εννοεί να προστατεύσει.

Το εκτελεστικό διάταγμα διευκρινίζει πως οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί τίθενται σε ισχύ σήμερα στις 00:01 (τοπική ώρα· στις 07:01 ώρα Ελλάδας).

«Έκρινα ότι είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι τελωνειακοί δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο προκειμένου να ρυθμιστούν οι εισαγωγές (...) για να εξασφαλιστεί ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», αναφέρει στο κείμενο.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, «οι αυξημένοι τελωνειακοί δασμοί θα είναι πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση (της πρακτικής) ξένων χωρών να εξάγουν πλεονάζουσα παραγωγή σε χαμηλές τιμές στην αγορά των ΗΠΑ για να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών χάλυβα και αλουμινίου των ΗΠΑ».

«Αν και οι τελωνειακοί δασμοί που επιβλήθηκαν ως τώρα προσέφεραν απαραίτητη υποστήριξη τιμών στην αμερικανική αγορά, δεν επέτρεψαν στις βιομηχανίες αυτές να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν επαρκείς παραγωγικές δυνατότητες που είναι απαραίτητες για τη διαρκή υγεία τους και τις προβλεπόμενες ανάγκες ως προς την εθνική άμυνα», δικαιολογεί επίσης το κείμενο του προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος.

Οι επιπρόσθετοι δασμοί 25% στον εισαγόμενο χάλυβα και στο εισαγόμενο αλουμίνιο που αποφάσισε η κυβέρνηση των ΗΠΑ τέθηκαν σε εφαρμογή στα μέσα Μαρτίου. Επρόκειτο για μια από τις πρώτες αποφάσεις για το ζήτημα που πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος, με την ευκαιρία επίσκεψής του την Παρασκευή σε χαλυβουργία στην Πενσιλβάνια (ανατολικά), ανήγγειλε τον διπλασιασμό των τελωνειακών δασμών στα μέταλλα αυτά, διαβεβαιώνοντας πως «οι βιομηχανίες μας (...) θα γίνουν ισχυρότερες παρά ποτέ».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε το Σάββατο, εκφράζοντας «βαθιά λύπη» για τους νέους τελωνειακούς δασμούς, που «υπονομεύουν» τις προσπάθειες σε εξέλιξη για να «καταλήξουμε σε λύση μέσω διαπραγμάτευσης» με την Ουάσιγκτον.

Ο Καναδάς, ο μεγαλύτερος προμηθευτής αυτών των προϊόντων στις ΗΠΑ, υπέβαλε προσφυγή τη 13η Μαρτίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) εναντίον του πρώτου κύματος τελωνειακών δασμών στον χάλυβα και στο αλουμίνιο από πλευράς Ουάσιγκτον.

Η καναδική κυβέρνηση επιχειρηματολόγησε στην προσφυγή πως τα μέτρα αυτά είναι «ασύμβατα με τις υποχρεώσεις των ΗΠΑ» ως προς το διεθνές εμπόριο, διευκρίνισε ο ΠΟΕ.

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν το 2024 περίπου τον μισό χάλυβα και το μισό αλουμίνιο που χρησιμοποιήθηκαν στη χώρα.

