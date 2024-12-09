Μια ζωή μέσα στη χλιδή ζούσε ο Μπασάρ αλ Άσαντ και η οικογένειά του στη Δαμασκό, όπως αποκαλύπτεται από υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από Σύρους που μπήκαν στις κατοικίες του έκπτωτου προέδρου και έκαναν πλιάτσικο.

Την ώρα που ο λαός της Συρίας ζει υπό φτώχεια, η ζωή του Άσαντ και της οικογένειά τους φαίνεται πως ήταν βγαλμένη από… άλλη χώρα.

Όπως αναφέρει το CNN, η αφθονία αυτή έχει μια έντονη αντίθεση στη χώρα που η πείνα χρησιμοποιήθηκε ως όπλο του εμφυλίου πολέμου κατά τη διάρκεια του οποίου σχεδόν 13 εκατομμύρια άνθρωποι είναι επισιτιστικά ανασφαλείς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Δείτε φωτογραφίες από το πλιάτσικο:

Προηγούμενο Επόμενο

Πανάκριβα έπιπλα και άλλα υλικά αγαθά, μια τεράστια συλλογή από πανάκριβα αυτοκίνητα και μια κουζίνα με όλα τα καλά που δεν είχε ο λαός βρέθηκαν στην προεδρική οικία.

Bashar-al Assad’s private fleet of cars at the abandoned presidential palace in #Damascus.



Discernible among them a few Toyota Land Cruisers, a Ferrari F50, a Ferrari F430, a Lamborghini LM002, a Lamborghini Diablo SV, an Aston Martin, numerous Lexus.pic.twitter.com/WnAPT5SdAa — Daphne Tolis (@daphnetoli) December 8, 2024

Ένα βίντεο που είδε το αμερικανικό δίκτυο, δείχνει μια γυναίκα να περιηγείται στην κουζίνα ενός σπιτιού στη συνοικία αλ Μαλίκι της Δαμασκού, το οποίο φέρεται να είναι το προεδρικό παλάτι.

Η καλά εξοπλισμένη κουζίνα περιλάμβανε επαγγελματικό καταψύκτη και φούρνο για πίτσα.

Το ψυγείο γεμάτο. Αφθονία από φρούτα, λαχανικά και ψάρια.

Μάλιστα, βρέθηκε και ένα σημειωματάριο στην κουζίνα που γράφει το μενού «για την κυρία» (τη σύζυγο του Άσαντ) και το «αφεντικό» (τον ίδιο τον Άσαντ) που περιλάμβανε σημειώσεις για τις γαστρονομικές τους προτιμήσεις, καθώς και συνταγές.

«Φαγητό για την κυρία: Δεν της αρέσει το σπανάκι - δεν θα το μαγειρέψουμε ξανά. Αύριο θα μαγειρέψουμε σολομό ή ψάρι Λατάκια», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σημειωματάριο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η πλουσιοπάροχη, κρυφή ζωή του Άσαντ και η περιουσία των δις

Σύμφωνα με έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ του 2022, η καθαρή περιουσία του Άσαντ εκτιμάται μεταξύ 1 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και εκτιμάται πως είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η δυσκολία στην ακριβή εκτίμηση της καθαρής περιουσίας του Άσαντ και των μελών της οικογένειάς του προκύπτει από τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία που πιστεύεται ότι είναι διασκορπισμένα και κρυμμένα σε πολυάριθμους λογαριασμούς, χαρτοφυλάκια ακινήτων, εταιρείες και υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους.

Όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μπασάρ αλ Άσαντ και οι συγγενείς του κατέχουν διάφορα περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και επιχειρήσεις, τα οποία κρύβουν με ψεύτικα ονόματα.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται πιθανότατα εκτός Συρίας, είναι κρυμμένα σε εικονικά ιδρύματα και διαχειρίζονται από άλλα πρόσωπα, για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Ορισμένα από αυτά φέρονται να χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέρχονται από παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, όπως λαθρεμπόριο, εμπορία όπλων, διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς, σύμφωνα πάντα με την έκθεση.

Οι δραστηριότητες της Άσμα Άσαντ

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν πως το ζεύγος Άσαντ είχε δεσμούς «με τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της Συρίας, χρησιμοποιώντας τις εταιρείες τους για να ξεπλένουν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες και να διοχετεύουν κεφάλαια στο καθεστώς. Τα δίκτυα αυτά διεισδύουν σε όλους τους τομείς της συριακής οικονομίας».

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η πρώην πρώτη κυρία της Συρίας, Άσμα αλ Άσαντ βρίσκεται πίσω από ένα δίκτυο οντοτήτων μέσω των οποίων ασκεί ή ασκούσε επιρροή στη συριακή οικονομία. Σύμφωνα με τα έγγραφα, είχε σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική επιτροπή που διαχειρίζεται τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στη Συρία.

Η επιτροπή αυτή λάμβανε αποφάσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις τροφίμων και καυσίμων, το εμπόριο και τα συναλλαγματικά θέματα. Η Άσμα Άσαντ έχει επεκτείνει την επιρροή της στους τομείς των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων και των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια.

Η κυρία Άσαντ φέρεται να ασκούσε επιρροή και στο Syria Trust for Development, το οποίο ίδρυσε το 2001, και κατεύθυνε τη χρηματοδότηση σε φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες σε καθεστωτικές περιοχές της Συρίας.

Η έκθεση δείχνει την εμπλοκή της και σε άλλες μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όπως την Syriatel.

Όπως φαίνεται λοιπόν, το ζεύγος Άσαντ μπορεί να άφησε πίσω, καθώς διέφυγε για τη Μόσχα, πολλά αγαθά αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στα όσα κατέχουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.