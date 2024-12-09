Έξι νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τουρκία

Ελικόπτερο του τουρκικού στρατού συνετρίβη στην επαρχία της Σπάρτης στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι στρατιωτικοί που επέβαιναν σε αυτό.

Το ελικόπτερο ανήκε στη Σχολή Αεροπορίας του Στρατού και εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση.

Το ελικόπτερο συνετρίβη πολύ κοντά σε σταθμό υγρών καυσίμων στην περιοχή Κετσίμπορλου. Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Στο ελικόπτερο επέβαινε ο διοικητής της Σχολής ταξίαρχος Ισά Μπάιντιλι.

Πηγή: skai.gr

