Ο ιδιωτικός στόλος πολυτελών αυτοκινήτων του Άσαντ - Δείτε βίντεο

Η συλλογή αυτοκινήτων του Μπασάρ αλ Άσαντ έχει κερδίσει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς οι αντάρτες που μπήκαν στη συριακή πρωτεύουσα, Δαμασκό, άνοιξαν τις πύλες του παλατιού του.

Assad’s „little“ car fleet. He was definitely a man of the people.



All dictators are greedy narcissists. All of them.pic.twitter.com/zozeObDwhA December 8, 2024

Οι δυνάμεις των ισλαμιστών ανταρτών βρήκαν έναν τεράστιο στόλο ακριβών αυτοκινήτων όπως Mercedes, Porches, Audi και Ferrari, Aston Martin και Rolls-Royce.

Bashar-al Assad’s private fleet of cars at the abandoned presidential palace in #Damascus.



Discernible among them a few Toyota Land Cruisers, a Ferrari F50, a Ferrari F430, a Lamborghini LM002, a Lamborghini Diablo SV, an Aston Martin, numerous Lexus.pic.twitter.com/WnAPT5SdAa — Daphne Tolis (@daphnetoli) December 8, 2024

Εκατοντάδες αυτοκίνητα από κάμπριο μέχρι σπορ αυτοκίνητα φαίνονται σε ένα βίντεο που γυρίστηκε σε ένα από τα γκαράζ του. Η συλλογή τράβηξε το ενδιαφέρον, λόγω της έντονης αντίθεσης μεταξύ του πλούσιου τρόπου ζωής του και των δεινών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν πολλοί Σύροι.



Πηγή: skai.gr

