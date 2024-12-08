Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ιδιωτικός στόλος πολυτελών αυτοκινήτων του Άσαντ - Δείτε βίντεο

Οι δυνάμεις των ισλαμιστών ανταρτών που μπήκαν στο παλάτι του Άσαντ βρήκαν έναν τεράστιο στόλο ακριβών αυτοκινήτων όπως Mercedes, Porches, Audi και Ferrari, Aston Martin και Rolls-Royce

Άσαντ

Η συλλογή αυτοκινήτων του Μπασάρ αλ Άσαντ έχει κερδίσει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς οι αντάρτες που μπήκαν στη συριακή πρωτεύουσα, Δαμασκό, άνοιξαν τις πύλες του παλατιού του.

Οι δυνάμεις των ισλαμιστών ανταρτών βρήκαν έναν τεράστιο στόλο ακριβών αυτοκινήτων όπως Mercedes, Porches, Audi και Ferrari, Aston Martin και Rolls-Royce.

Εκατοντάδες αυτοκίνητα από κάμπριο μέχρι σπορ αυτοκίνητα φαίνονται σε ένα βίντεο που γυρίστηκε σε ένα από τα γκαράζ του. Η συλλογή τράβηξε το ενδιαφέρον, λόγω της έντονης αντίθεσης μεταξύ του πλούσιου τρόπου ζωής του και των δεινών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν πολλοί Σύροι. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συρία Μπασάρ αλ Άσαντ αυτοκίνητα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark