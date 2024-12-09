Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξής του που μεταδόθηκε την Κυριακή πως θα εξετάσει από την «πρώτη ημέρα» της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο την απονομή χάριτος σε οπαδούς του που είχαν συμμετάσχει στην αιματηρή επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

«Θα ενεργήσω πολύ γρήγορα (...) την πρώτη ημέρα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο NBC News, τονίζοντας πως θέλει να τα «εξετάσει όλα». «Θα εξετάσουμε τις υποθέσεις κατά περίπτωση», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί πως αφού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου 2025, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει το προεδρικό του προνόμιο και να απονείμει χάρη σε όλους όσοι είχαν καταδικαστεί για την επίθεση αυτή.

Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ είχε αποπειραθεί εκείνη την ημέρα να εμποδίσουν το Κογκρέσο να επικυρώσει τυπικά τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020 τη νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν.

Εξεγειρόμενος πρόσφατα εναντίον της χάρης που απέμεινε ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν στον γιο του Χάντερ, ο εκλεγμένος πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτούς που χαρακτηρίζει πολιτικούς κρατούμενους.

«Μήπως η χάρη που έδωσε το Τζο στον Χάντερ συμπεριλαμβάνει τους ομήρους της 6ης Ιανουαρίου, που παραμένουν φυλακισμένοι για χρόνια; Τι κατάχρηση (εξουσίας) και τι κακοδικία!», εξεμάνη μέσω Truth Social ο μεγιστάνας.

Ερωτηθείς αν θα χρησιμοποιούσε το προνόμιό του για να δώσει χάρη στον εαυτό του —κρίθηκε ένοχος τον Μάιο σε ποινική δίκη κι ήταν αντιμέτωπος με διάφορες άλλες υποθέσεις—, είπε στο NBC News «δεν έκανα τίποτα κακό».

«Είχα την ευκαιρία» —στο τέλος της πρώτης θητείας του—, πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως αυτό θα τον είχε απαλλάξει από «πολλά δικαστικά έξοδα».

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον της Λιζ Τσέινι, πρώην βουλεύτριας των Ρεπουμπλικάνων που έχει μετατραπεί σε σφοδρή πολέμιά του, υποστηρίζοντας πως εκείνη βρισκόταν πίσω από διώξεις σε βάρος του, όπως και άλλα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής έρευνας για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021.

«Ειλικρινά, θα έπρεπε να πάνε φυλακή όλοι», είπε, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως δεν θα δώσει διαταγή στον Κας Πατέλ, που επέλεξε για να αναλάβει τη διεύθυνση της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI, ούτε την Παμ Μπόντι, που ονόμασε επόμενη υπουργό Δικαιοσύνης, να κινήσουν διώξεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων του.

«Νομίζω πως πρέπει να το εξετάσουν, αλλά δεν πρόκειται» να δοθεί τέτοια διαταγή, σημείωσε.

Σημείωσε ακόμη ότι θέλει να «επικεντρωθεί» στην πολιτική του για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.