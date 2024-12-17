Η Τουρκία και οι συμμαχικές πολιτοφυλακές της αναπτύσσουν δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία, προκαλώντας συναγερμό ότι η Άγκυρα προετοιμάζεται για μια μεγάλης κλίμακας εισβολή σε εδάφη που κατέχουν Σύροι Κούρδοι που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η Wall Street Journal.

Οι δυνάμεις περιλαμβάνουν μαχητές πολιτοφυλακής, Τούρκους ένστολους κομάντος και πυροβολικό σε μεγάλους αριθμούς και έχουν συγκεντρωθεί κοντά στο Κομπάνι, μια πόλη στη Συρία στα βόρεια σύνορα με την Τουρκία, που η πλειοψηφία του πληθυσμού της είναι Κούρδοι. Μάλιστα, μια τουρκική διασυνοριακή επιχείρηση θα μπορούσε να είναι επικείμενη, δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η συγκέντρωση των δυνάμεων, η οποία ξεκίνησε μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου, θυμίζει τις τουρκικές στρατιωτικές κινήσεις ενόψει της εισβολής το 2019 στη βορειοανατολική Συρία. «Είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό και πιέζουμε για αυτοσυγκράτηση», δήλωσε ένας άλλος από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Ιλχάμ Αχμέντ , αξιωματούχος της πολιτικής διοίκησης των Κούρδων της Συρίας, είπε τη Δευτέρα στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τουρκική στρατιωτική επιχείρηση φαίνεται πιθανή, καλώντας τον να πιέσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην στείλει στρατεύματα πέρα από τα σύνορα.

Στόχος της Τουρκίας είναι να «εγκαταστήσει de facto έλεγχο στη γη μας προτού αναλάβετε τα καθήκοντά σας, αναγκάζοντάς σας να συνεργαστείτε μαζί τους ως κυβερνήτες της επικράτειάς μας», έγραψε ο Άχμεντ στον Τραμπ σε επιστολή που είδε η Wall Street Journal. «Εάν η Τουρκία προχωρήσει στην εισβολή της, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές».

Εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλιο.

Εν όψει της αλλαγής ηγεσίας στις ΗΠΑ, εκφράζονται φόβοι ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την ηγεσία των Κούρδων, οι οποίες σε συνεργασία με τα αμερικανικά στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία μάχονται για την εξάλειψη των θυλάκων του Ισλαμικού Κράτους, θα καταστούν ευάλωτες στις απειλές της Τουρκίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ταξίδεψε στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσει το μέλλον της Συρίας με τον Ερντογάν και να ζητήσει διαβεβαιώσεις ότι η Άγκυρα θα περιορίσει τις επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων μαχητών.

Ωστόσο, οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και των ανταρτών που υποστηρίζονται από την Τουρκία στο Κομπάνι κατέρρευσαν τη Δευτέρα χωρίς συμφωνία, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων. Οι SDF παρατηρούν τώρα «σημαντικές στρατιωτικές συγκεντρώσεις» ανατολικά και δυτικά της πόλης, είπε ο εκπρόσωπος.

«Από τα σύνορα, μπορούμε ήδη να δούμε τις τουρκικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται και οι άμαχοι ζουν υπό τον συνεχή φόβο του επικείμενου θανάτου και της καταστροφής», έγραψε ο Άχμεντ στον Τραμπ.

Η απομάκρυνση του Σύρου ηγέτη Άσαντ από ομάδες ανταρτών υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ , η οποία ήταν παλαιότερα παρακλάδι της Αλ Κάιντα, έχει οδηγήσει τη Συρία σε αχαρτογράφητα νερά ενώ αναζωπυρώθηκαν οι μάχες μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και των ομάδων ανταρτών που υποστηρίζονται από την Τουρκία. .

Η πτώση του Άσαντ οδήγησε σε εντεινόμενες τουρκικές επιχειρήσεις κατά των SDF, τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί επέκταση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, ΡΚΚ.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία ενορχήστρωσε την κατάληψη της Συρίας από τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ,.

Μια τουρκική εισβολή θα εκτοπίσει περισσότερους από 200.000 Κούρδους αμάχους μόνο στο Κομπάνι, προειδοποίησε ο Αχμέτ τον Τραμπ, μαζί με πολλές χριστιανικές κοινότητες .

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ απέσυρε εν μέρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βορειοανατολική Συρία, ανοίγοντας το δρόμο για μια μεγάλης κλίμακας τουρκική εισβολή που σκότωσε και εκτόπισε εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους. Η κυβέρνηση Τραμπ τελικά βοήθησε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα οι Κούρδοι να παραχωρήσουν μίλια συνοριακού εδάφους στους Τούρκους.



