Ο Πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε πως γλίτωσε από διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ιράκ, πριν από τρία χρόνια, καθώς παρενέβησαν έγκαιρα οι βρετανικές και ιρακινές υπηρεσίες.

Ο ποντίφικας έκανε την αποκάλυψη αυτή στην επερχόμενη αυτοβιογραφία του, Spera (που σημαίνει Ελπίδα), αποσπάσματα της οποίας δημοσίευσε η Corriere della Sera την Τρίτη, ημέρα των 88ων γενεθλίων του Πάπα.

Ο Φραγκίσκος είπε ότι τον είχαν συμβουλεύσει να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι στο Ιράκ τον Μάρτιο του 2021, το πρώτο που έκανε Πάπας, εν μέσω κορονοϊού και κινδύνων ασφαλείας. Υπενθυμίζεται πως την περίοδο εκείνη, η Μοσούλη είχε καταστραφεί από τους τζιχαντιστές του ISIS.

Ωστόσο, ο Πάπας δήλωσε ότι ήταν αποφασισμένος να πραγματοποιήσει το ταξίδι αυτό, παρά τις προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με τα όσα διηγήθηκε, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την ιρακινή αστυνομία για τις σχεδιαζόμενες βομβιστικές επιθέσεις αμέσως μόλις ο Φραγκίσκος έφτασε στη Βαγδάτη.

Με τη σειρά της, η ιρακινή αστυνομία ενημέρωσε την ασφάλεια του Βατικανού.

Ο ποντίφικας περιέγραψε πώς ένας από τους βομβιστές αυτοκτονίας ήταν μια γυναίκα που κατευθυνόταν προς τη Μοσούλη με σκοπό να ανατιναχθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψή του στην πόλη. Παράλληλα, ένα φορτηγό κατευθυνόταν επίσης γοργά προς το σημείο, με την ίδια πρόθεση, επισήμανε ο Πάπας.

Στην αυτοβιογραφία του, που έγραψε ο Ιταλός συγγραφέας Carlo Musso και πρόκειται να εκδοθεί τον Ιανουάριο, ο Φραγκίσκος αναφέρει πως στη συνέχεια ρώτησε την ασφάλεια του Βατικανού τι απέγιναν οι βομβιστές αυτοκτονίας. «Ο διοικητής απάντησε λακωνικά: "Δεν είναι πλέον εδώ"», αναφέρει. «Η ιρακινή αστυνομία τους είχε χτυπήσει και εξερράγησαν. Και αυτό μου έκανε εντύπωση: Ακόμα κι αυτός είναι ένας δηλητηριώδης καρπός του πολέμου».

Ο Πάπας, παρά την απόπειρα δολοφονίας του, ολοκλήρωσε το τριήμερο ταξίδι του σε 6 πόλεις του Ιράκ, λέγοντας τότε πως ταξιδεύει ως «προσκυνητής της ειρήνης».

Χιλιάδες χριστιανοί στο βόρειο τμήμα της χώρας σκοτώθηκαν υπό την κυριαρχία του Ισλαμικού Κράτους μεταξύ 2014 και 2017 και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω της βίας και των διωγμών.

Στεκούμενος στα συντρίμμια μιας εκκλησίας στη Μοσούλη, ο Πάπας κάλεσε την χριστιανική κοινότητα της χώρας να συγχωρήσει τις αδικίες σε βάρος της από τους εξτρεμιστές και να ανοικοδομηθεί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, περίπου 10.000 Ιρακινοί αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για την προστασία του Πάπα και επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για να περιοριστεί η εξάπλωση του Covid.

Το βιβλίο αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει μετά το θάνατο του Φραγκίσκου, αλλά αντ' αυτού εκδόθηκε για να συμπέσει με την έναρξη της εορτής του Ιωβηλαίου το 2025, ένα έτος εορτασμών για τους καθολικούς όλου του κόσμου.

Ο ιταλικός εκδοτικός οίκος Mondadori δήλωσε ότι η «Ελπίδα» είναι η πρώτη αυτοβιογραφία που δημοσιεύεται από Πάπα, αν και ο Φραγκίσκος έχει εκδώσει και άλλα βιβλία απομνημονευμάτων στο παρελθόν.

