Το ποσό των 12 εκατομμυρίων λιρών ξόδεψε ο γίγαντας των δημητριακών Kellogg's για μια νέα διαφημιστική της καμπάνια προκειμένου να ανακάμψουν τα χαμηλά κέρδη της.

Η διάσημη εταιρεία ξόδεψε το ιλιγγιώδεις αυτό ποσό προκειμένου να «ζωντανέψει» τον αγαπημένο κόκορα σε ένα τρισδιάστατο animation.

Ο Cornelius είναι η μασκότ της μάρκας από το 1958, αλλά επανασχεδιάστηκε με τη βοήθεια ειδικών σε ένα στούντιο κινούμενων σχεδίων που βρίσκονται επίσης πίσω από τις επιτυχημένες ταινίες Χάρι Πότερ και Πάντινγκτον.

Σε μια ταινία 60 δευτερολέπτων, η οποία θα προβάλλεται στην τηλεόραση από τις 23 Δεκεμβρίου, ο διάσημος κόκορας θα βγαίνει στο δρόμο ενώ παίζει το χιπ χοπ κομμάτι Jayou των Jurassic 5. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το τραγούδι χρησιμοποιείται σε διαφήμιση.

Από τον Ιανουάριο, οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επίκεντρο τις "You Do You moments", και οι χρήστες θα βλέπουν τον διάσημο κόκορα να εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά σενάρια.

Η καμπάνια, που ονομάζεται See You in the Morning, στοχεύει να αναζωογονήσει τους όγκους δημητριακών της μάρκας μετά την πτώση των πωλήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το The Grocer, οι 10 κορυφαίες μάρκες δημητριακών Kellogg's με τις μεγαλύτερες πωλήσεις πούλησαν 6,2 εκατομμύρια κιλά λιγότερα τις 52 εβδομάδες έως τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

