Σε ζωντανή μετάδοση δολοφόνησαν τον 24χρονο Σουηδό ράπερ Gaboro, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ninos Khouri και το βίντεο με τη δολοφονία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με σοκαριστικές εικόνες που παγώνουν το αίμα.

Πλάνα που κινηματογραφήθηκαν από τον ίδιο τον ένοπλο δείχνουν πώς ο σκοπευτής χτυπούσε ανελέητα τον στόχο του ξανά και ξανά, καθώς ο Γκαμπόρο προσπαθούσε να ξεφύγει.

Αυτή είναι η 4η δολοφονία γκάνγκστερ ράπερ στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια. Οι πρώτοι ήταν οι Rozh, Einar και ο τελευταίος ήταν ο C. Gambino.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

🚨#BREAKING: A Swedish rapper, Gaboro, has been gunned down and killed on camera while begging for his life. pic.twitter.com/hjjdVKGIgL — World Source News 24/7 (@Worldsource24) December 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.