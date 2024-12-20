Λογαριασμός
Σουηδία: Σκότωσαν τον ράπερ Gaboro και βιντεοσκόπησαν τη δολοφονία

Πλάνα που κινηματογραφήθηκαν από τον ίδιο τον ένοπλο δείχνουν πώς ο σκοπευτής χτυπούσε ανελέητα τον στόχο του ξανά και ξανά καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει

Δολοφονία

Σε ζωντανή μετάδοση δολοφόνησαν τον 24χρονο Σουηδό ράπερ Gaboro,  του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ninos Khouri και το βίντεο με τη δολοφονία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με σοκαριστικές εικόνες που παγώνουν το αίμα.

Πλάνα που κινηματογραφήθηκαν από τον ίδιο τον ένοπλο δείχνουν πώς ο σκοπευτής χτυπούσε ανελέητα τον στόχο του ξανά και ξανά, καθώς ο Γκαμπόρο προσπαθούσε να ξεφύγει.

Αυτή είναι η 4η δολοφονία γκάνγκστερ ράπερ στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια. Οι πρώτοι ήταν οι Rozh, Einar και ο τελευταίος ήταν ο C. Gambino.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

