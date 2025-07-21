Της Αθηνάς Παπακώστα

«Δεν θα περιέγραφα την κατάπαυση του πυρός με άλλα λόγια πέρα από το γεγονός πως είναι εύθραυστη», τόνιζε χθες Κυριακή στην ανταπόκρισή της από την πόλη Σουέιντα στον νότο της Συρίας, η δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου Sky News, Άλιξ Κρόφορντ.

Χθες οι ένοπλες φυλές των Βεδουίνων ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την πόλη – προπύργιο των Δρούζων, έπειτα από μία εβδομάδα φονικών συγκρούσεων, που απείλησαν να βάλουν φωτιά σε μία χώρα στην οποία η ενότητα και κατ’ επέκταση η ειρήνη κρέμονται από μία κλωστή.

Σε μόλις μία εβδομάδα χάους και αιματοχυσίας στον συριακό νότο οι νεκροί έφτασαν να ξεπερνούν τους 1.000. Εξ αυτών οι 336 είναι Δρούζοι μαχητές, οι 298 Δρούζοι άμαχοι εκ των οποίων σχεδόν 200 «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από ισλαμιστές που πρόσκεινται στη Δαμασκό», όπως αναφέρει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο αντίπαλο στρατόπεδο οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις μετρούν 342 νεκρούς, ενώ οι Βεδουίνοι μόλις 21.

Αυτή τη στιγμή η Σουέιντα χρειάζεται επειγόντως φάρμακα, νερό, φαγητό και καύσιμα, ενώ σε αυτή έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Εφοδιοπομπή έχει φτάσει στα περίχωρα αλλά, σύμφωνα με αναφορές, οι Δρούζοι δεν την αφήνουν να περάσει υπό τον φόβο πως το κομβόι βοήθειας μπορεί να αποτελεί εν δυνάμει απειλή για την πόλη. Όπως γίνεται γνωστό ζητούν να αποχωρήσουν από την περιοχή όλες οι δυνάμεις, άτακτοι, τακτικός στρατός και αστυνομικοί που πρόσκεινται στην κυβέρνηση της Δαμασκού.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η ανθρωπιστική κατάσταση στη Σουέιντα χειροτερεύει ώρα με την ώρα και εξαιτίας της έλλειψης φαρμάκων αλλά και καθώς τα νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, την περιοχή έχουν εγκαταλείψει περισσότεροι από 128.000 άνθρωποι.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εντείνει τις εκκλήσεις για τερματισμό των μαχών.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, είχε καλέσει, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, όλες τις παρατάξεις «να καταθέσουν, αμέσως, τα όπλα, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να εγκαταλείψουν τους κύκλους φυλετικής εκδίκησης». Όπως υπογράμμιζε, «η Συρία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή», και προσέθετε ότι «η ειρήνη και ο διάλογος πρέπει να επικρατήσουν, τώρα».

Είχε προηγηθεί η παρέμβαση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος – επίσης με ανάρτησή του - καλούσε τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να αποτρέψουν το Ισλαμικό Κράτος και άλλους βίαιους τζιχαντιστές να εισέλθουν στο νότιο τμήμα της χώρας, εάν – όπως τόνιζε - η Δαμασκός πράγματι επιθυμεί να συντηρήσει οποιαδήποτε πιθανότητα επίτευξης μιας ενιαίας, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικής Συρίας απαλλαγμένης από το Ισλαμικό Κράτος και τον ιρανικό έλεγχο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σάββατο, δήλωνε συγκλονισμένη από τα εκατοντάδες θύματα της βίας των τελευταίων ημερών, «και ιδίως από τη βία που αναφέρεται ότι διαπράχθηκε από διάφορες ένοπλες ομάδες εναντίον άοπλων πολιτών». Παράλληλα, προέτρεπε «όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως όλες τις πράξεις βίας», ενώ καλούσε το Ισραήλ και όλους τους άλλους ξένους παράγοντες να σεβαστούν πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Ωστόσο, το Ισραήλ πραγματοποίησε,το μεσημέρι της Κυριακής, – προειδοποιητικά – αεροπορική επιδρομή στα περίχωρα της Σουέιντα, τρέποντας σε φυγή τις άτακτες δυνάμεις ισλαμιστών. Όπως έγινε δε γνωστό ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε πως «η σφαγή των Δρούζων στη Σουέιντα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι στη Μέση Ανατολή, όσοι δεν μπορούν να αμυνθούν, δεν μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις και τα τζιχαντιστικά στοιχεία αποτελούν κίνδυνο παντού και πρέπει να καταπολεμηθούν».

Στο μεταξύ η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Συρίας απηύθυνε επείγουσα έκκληση για άμεση διεθνή παρέμβαση με σκοπό να σταματήσουν οι ισλαμιστικές επιθέσεις εναντίον των Δρούζων και των χριστιανικών κοινοτήτων στη Σουέιντα. Χαρακτηρίζοντας τη βία ως "πόλεμο εξόντωσης", η Εκκλησία καλεί τον ΟΗΕ και τους παγκόσμιους ηγέτες να δράσουν γρήγορα για να αποτρέψουν περαιτέρω σφαγές.

