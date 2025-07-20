Συρία: Οι Δρούζοι ανέκτησαν τον έλεγχο της Σουέιντα 

Οι Δρούζοι μαχητές ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης Σουέιντα, με τη συριακή κυβέρνηση να διαβεβαιώνει από την πλευρά της ότι η εκεχειρία εφαρμόζεται, όμως η κατάσταση στον συριακό νότο να παραμένει έκρυθμη, μετά τις αιματηρές συγκρούσεις Δρούζων - Βεδουίνων.

Το πρωί του Σαββάτου οι Βεδουίνοι βρίσκονταν στο δυτικό τμήμα της πόλης, οι κάτοικοι της οποίας είναι στην πλειονότητά τους Δρούζοι. «Οι μαχητές των φυλών αποσύρθηκαν από τη Σουέιντα το βράδυ του Σαββάτου», έπειτα από αντεπίθεση των Δρούζων, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Μπάσεμ Φαχρ, ο εκπρόσωπος ενός από τα κυριότερα ένοπλα κινήματα των Δρούζων, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν υπάρχουν πλέον Βεδουίνοι στην πόλη».



«Δεσμευτήκαμε να τηρήσουμε την εκεχειρία, αλλά οι Βεδουίνοι μας επιτίθενται σε πολλούς άξονες, έξω από την πόλη» είχε αναφέρει.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Δαμασκό το βράδυ του Σαββάτου, ο υπουργός Πληροφοριών Χάμζα Μουστάφα παραδέχτηκε ότι η εκεχειρία είναι «εύθραυστη». Εξήγησε ότι έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας, με «την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σουέιντα», όχι όμως και στην ίδια την πόλη.

Η δεύτερη φάση προβλέπει το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων μεταξύ των επαρχιών Σουέιντα και Ντεράα, ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άμαχοι και οι τραυματίες, πρόσθεσε. Η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Σουέιντα θα γίνει σε μεταγενέστερη φάση.

The U.S. has remained heavily involved over the last three days with Israel, Jordan and authorities in Damascus on the horrifying & dangerous developments in southern Syria.



The rape and slaughter of innocent people which has and is still occuring must end.



If authorities in… — Marco Rubio (@marcorubio) July 20, 2025

«Οι μάχες έχουν σταματήσει»

Οι μάχες «έχουν σταματήσει» στη Σουέιντα την Κυριακή, διαβεβαιώνει από πλευρά της η κυβέρνηση της Συρίας, αφότου οι Δρούζοι ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης και ξεκίνησε η αναδιάταξη κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή.



«Η Σουέιντα έχει εκκενωθεί από μαχητές όλων των φυλών και οι μάχες στις συνοικίες της πόλης έχουν σταματήσει», αναφέρει εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

«Αποτρέψτε την ανάπτυξη βίαιων τζιχαντιστών στον νότο»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε την Κυριακή από τη συριακή κυβέρνηση να αποτρέψει την άφιξη «βίαιων τζιχαντιστών» στη νότια Συρία, όπου την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν πολύνεκρες εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρει μεταξύ άλλων πως «εάν οι αρχές στη Δαμασκό επιθυμούν να συντηρήσουν οποιαδήποτε πιθανότητα επίτευξης μιας ενιαίας, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικής Συρίας, απαλλαγμένης από το Ισλαμικό Κράτος και τον ιρανικό έλεγχο, πρέπει να συμβάλουν στον τερματισμό αυτής της καταστροφής, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις ασφαλείας τους προκειμένου να μην επιτρέψουν στο ΙΚ και σε άλλους βίαιους τζιχαντιστές να εισέλθουν στην περιοχή και να διαπράξουν σφαγές. Και πρέπει να καταστήσουν υπόλογους και να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όποιους είναι ένοχοι για θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν στις δικές τους δυνάμεις».

