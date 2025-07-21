Από όλη τη Συρία πήγαν άνθρωποι του Σάρα να πολεμήσουν εναντίον των Δρούζων

Την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Συρία αποκαλύπτει ρεπορτάζ της τουρκικής τηλεόρασης, που δείχνει μαχητές, όπως τους αναφέρει, στη Σουέιντα.

«Ο Αλλάχ είναι ο Μέγιστος! Ζήτω ο Μωάμεθ! Εδώ είχαν έρθει διάφορες φατρίες, είχαν κηρύξει επιστράτευση για να πολεμήσουν εδώ στη Σουέιντα. Μετά από τις συγκρούσεις, παρενέβη η κυβέρνηση της Συρίας. Μετά από συνεννόηση, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Τουρκίας, της Ιορδανίας και των Δρούζων, και της κυβέρνησης Σάρα, επετεύχθη μια συμφωνία και τώρα θα αποσυρθούν από το κέντρο της πόλης», αναφέρει ο ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου HaberTurk.

«Όλα αυτά τα μέλη από τις φατρίες που ήρθαν από όλα τα σημεία της Συρίας, θα επιστρέψουν εκεί που ήρθαν. Έφτασαν εδώ μέχρι και από το Ντειρ Αλ Ζορ. Υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις, τώρα θα περάσουν πολλά ασθενοφόρα, υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Αφού γίνουν όλα αυτά θα εξασφαλιστεί η ηρεμία και η ασφάλεια μέσα στην πόλη», καταλήγει.

