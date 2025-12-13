Ρούμπιο: Καθαρή παραβίαση οι ενέργειες της Ρουάντας -- Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση

Οι ενέργειες της Ρουάντας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνιστούν “μία καθαρή παραβίαση” της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπογράφτηκε στην Ουάσινγκτον υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

“Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν στον πρόεδρο τηρούνται”, ανέφερε ο Ρούμπιο σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

