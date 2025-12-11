Δεκαοκτώ γυναίκες και παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων συνελήφθησαν στη βορειοανατολική Συρία, ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν από στρατόπεδο όπου κρατούνται συγγενείς τζιχαντιστών. Η είδηση έγινε γνωστή από τη διευθύντρια του κέντρου.

Έξι χρόνια μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε καταυλισμούς και φυλακές που διαχειρίζεται η αυτόνομη κουρδική διοίκηση στη βορειοανατολική Συρία. Πολλοί από αυτούς έχουν ή θεωρείται ότι είχαν δεσμούς με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Το Αλ Χολ παραμένει το μεγαλύτερο στρατόπεδο της περιοχής, με τους κρατούμενους να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Σύμφωνα με την Τζιχάν Χανάν, 18 γυναίκες και παιδιά, μεταξύ των οποίων και ρωσικής υπηκοότητας, επιχείρησαν το βράδυ της Τετάρτης να αποδράσουν από τη ζώνη υψίστης ασφαλείας του στρατοπέδου. Η απόπειρα έγινε υπό πυκνή ομίχλη, καθώς τέτοιες συνθήκες συχνά οδηγούν σε αύξηση των αποδράσεων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν αποτρέψει την απόδραση 56 ατόμων από το ίδιο στρατόπεδο.

Σύμφωνα με τη Χανάν, σήμερα στο στρατόπεδο διαμένουν περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι. Από αυτούς, οι 15.000 είναι Σύροι, 3.500 Ιρακινοί, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται από διάφορες χώρες.

Πολλές δυτικές χώρες εξακολουθούν να αρνούνται τον επαναπατρισμό των πολιτών τους. Τον Φεβρουάριο, η αυτόνομη κουρδική διοίκηση ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να απελευθερώσει μέχρι το τέλος του έτους τους Ιρακινούς και Σύρους κρατούμενους από τα στρατόπεδα που ελέγχει.

Το Ισλαμικό Κράτος είχε καταλάβει το 2014 μεγάλες περιοχές στη Συρία και το Ιράκ, όπου και ίδρυσε το λεγόμενο «χαλιφάτο». Παρά την ήττα του το 2019, ορισμένοι τζιχαντιστικοί πυρήνες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται, κυρίως στην έρημο στα σύνορα με το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

