Συρία: Έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Αλ-Μαγιαντίν - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών

Συρία

Έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Αλ-Μαγιαντίν, στην ανατολική Συρία, προκαλώντας θύματα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Συρία Έκρηξη αστυνομικό τμήμα
