Γαλλία: Βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου Ορλί - 130 πτήσεις ακυρώθηκαν

Οι αεροπορικές εταιρίες κλήθηκαν σήμερα να ακυρώσουν το 40% των πτήσεών τους μέχρι το τέλος της ημέρας στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, λόγω βλάβης το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC).

Περίπου 130 πτήσεις ακυρώθηκαν, οι μισές ήταν αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο και οι άλλες ήταν αφίξεις, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 40% των περίπου 330 προγραμματισμένων πτήσεων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του φορέα διαχείρισης των αεροδρομίων του Παρισιού, Aéroports de Paris (ADP).

"Έπειτα από βλάβη στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του πύργου του Ορλί νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 18 Μαΐου 2025, επιβλήθηκε ένας κανονισμός της εναέριας κυκλοφορίας που συνεπάγεται σημαντική μείωση του αριθμού των πτήσεων", δήλωσε η DGAC, διευκρινίζοντας ότι "ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να μειώσουν το πρόγραμμα πτήσεών τους κατά 40% στο αεροδρόμιο του Ορλί του Παρισιού έως το τέλος της ημέρας".

"Πρόκειται για βλάβη στο ραντάρ", είπε πηγή του αερολιμένα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Οι τεχνικές ομάδες της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για να αποκατασταθεί η βλάβη όσο το δυνατόν συντομότερα", διευκρίνισε.

Η DGAC δεν είναι σε θέση επί του παρόντος να αναφέρει πότε αναμένεται να επανέλθει η κανονικότητα στο αεροδρόμιο και εάν οι διαταραχές μπορεί να συνεχιστούν αύριο, Δευτέρα.

Στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, που βρίσκεται 10 χλμ. νοτίως της πρωτεύουσας, διακινήθηκαν περισσότερα από 33 εκατομμύρια το 2024, δηλαδή το ήμισυ του αριθμού των επιβατών του αεροδρομίου του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκολ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ADP.

