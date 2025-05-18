Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα στα αραβικά εντολή εκκένωσης αρκετών περιοχών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας πριν από "μια επίθεση".

«Προς όλους τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκονται στις περιοχές της Αλ Καράρα, στην κοινότητα Αλ Σάλκαχ, νοτίως της Ντέιρ αλ Μπάλα, και στις συνοικίες Αλ Τζαφαράουι, Αλ Σάουαρ Αμπού Χαντέμπ και Αλ-Σατρ, αυτή είναι μια τελευταία προειδοποίηση πριν από την επίθεση», έγραψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «ένα ισχυρό πλήγμα» θα διεξαχθεί κατά των περιοχών που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση ρουκετών.

Ειδικότερα, σήμερα στις 16:45, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν «ευρείας κλίμακας» χερσαίες επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της εναρκτήριας φάσης μιας νέας μεγάλης επίθεσης κατά της Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια της περασμένης ημέρας, στρατεύματα της Νότιας Διοίκησης του IDF, τόσο του τακτικού στρατού όσο και της εφεδρείας, ξεκίνησαν ευρεία χερσαία επιχείρηση σε ολόκληρη τη βόρεια και νότια Γάζα, ως μέρος της έναρξης της Επιχείρησης ‘Άρματα του Γεδεών», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του στρατού.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 670 στόχους της Χαμάς τις τελευταίες επτά ημέρες, με στόχο «την αποδιοργάνωση των εχθρικών προετοιμασιών και την υποστήριξη της χερσαίας επιχείρησης».

Μέχρι στιγμής, οι IDF αναφέρουν ότι τα στρατεύματα έχουν σκοτώσει «δεκάδες τρομοκράτες» και έχουν καταστρέψει υποδομές της Χαμάς τόσο στην επιφάνεια όσο και υπόγεια, «ενώ πλέον ελέγχουν στρατηγικές περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

