Γερμανικά ΜΜΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να μιλήσουν με τον Τραμπ πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ έχουν ζητήσει να συνομιλήσουν απόψε με τον Αμερικανό πρόεδρο πριν την επικοινωνία με τον Πούτιν

Μακρόν_Ζελένσκι

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να μιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, πριν από την τηλεφωνική συνομιλία που θα έχει ο τελευταίος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφεραν πηγές της γερμανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν ζητήσει να συνομιλήσουν ήδη απόψε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να επικοινωνήσει αύριο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ακόμη ότι ο καγκελάριος, στο περιθώριο της τελετής ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα 14ου, συναντήθηκε σήμερα στη Ρώμη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους οποίους συζήτησε σχετικά με τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πόλεμου. Ο κ. Μερτς δεν συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν επίσης στη Ρώμη. «Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί τώρα πρόοδος», δήλωσε ο καγκελάριος.

