Συριακές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν εφόδους σε κρησφύγετα του Ισλαμικού Κράτους στο Χαλέπι σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν μαχητή και συλλαμβάνοντας άλλους, είπαν οι αρχές, η πρώτη φορά που η κυβέρνηση υπό την ηγεσία ισλαμιστών ανακοίνωσε μια τέτοια επιχείρηση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας.

Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας επίσης σκοτώθηκε, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας κατέσχεσαν όπλα, βόμβες και στολές με τα διακριτικά των δυνάμεων ασφαλείας.

Μια πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι οι επιδρομές στοχοθέτησαν αδρανείς πυρήνες σε τέσσερις τοποθεσίες κι ότι 10 άνθρωποι συνελήφθησαν. Ένα μέλος του Ισλαμικού Κράτους έχασε τη ζωή του αφού πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε και ένα άλλο σκοτώθηκε σε συγκρούσεις, είπε η πηγή.

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος κάποτε ηγείτο ενός παρακλαδιού της Άλ Κάιντα, υπήρξε για καιρό αντίπαλος του Ισλαμικού Κράτους και πολέμησε εναντίον του αυτοανακηρυσσόμενου χαλιφάτου της οργάνωσης κατά τη διάρκεια του συριακού πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Σάρα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα και τον εξήρε ως έναν «γοητευτικό άνδρα με ένα πολύ ισχυρό παρελθόν», μετά τις συνομιλίες τους στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις, μια πολύ σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, που θα βοηθούσε στην αναζωογόνηση της κατεστραμμένης οικονομίας, ενώ σηματοδότησε και μια μεγάλη στήριξη προς το πρόσωπο του Σάρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

