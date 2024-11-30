Συρία: Διπλωματικός συναγερμός για το 3ο μέτωπο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Διεθνής διπλωματικός συναγερμός έχει σημάνει για το τρίτο μέτωπο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, πριν καλά - καλά παγιωθεί η εκεχειρία στον νότιο Λίβανο, και ενώ αιματηρή σύγκρουση στη Γάζα συνεχίζεται. Η προέλαση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) φοβίζει τη διεθνή κοινότητα, οι φόβοι για νέο προσφυγικό κύμα είναι υπαρκτοί, ενώ ο ρόλος της Άγκυρας θεωρείται αμφιλεγόμενος.



Μάλιστα, πλάνα που κυκλοφόρησαν από μια συνδεδεμένη με τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ομάδα, δείχνουν τζιχαντιστές μαχητές που βρίσκονται στο διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπίου.





Στο βίντεο, ένας άνδρας που αναγνωρίζεται ως στρατιωτικός διοικητής με το όνομα «Αμπού Μαλίκ αλ Σαμί» απευθύνεται στην κάμερα μπροστά από τον κεντρικό τερματικό σταθμό. Πίσω του φαίνονται άλλοι μαχητές.



Το BBC Verify επιβεβαίωσε την τοποθεσία. Νωρίτερα σήμερα Σάββατο, ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε μια ομάδα ενόπλων στο αεροδρόμιο, αν και δεν ήταν σαφές από ποια ομάδα προέρχονται.



Η κατάληψη του αεροδρομίου είναι σημαντική όχι μόνο για τη στρατηγική του αξία, αλλά και ως ένδειξη για το πόσο μακριά έχουν φτάσει στην πόλη οι αντάρτες από την είσοδό τους χθες το απόγευμα.

O Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσε πάντως ότι η χώρα του είναι σε θέση να «νικήσει τους τρομοκράτες».

"Δεν εμπλέκεται η Άγκυρα" επιμένει ο Φιντάν

Τις εξελίξεις στη Συρία μετά την κατάληψη του Χαλεπίου από τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ συζήτησε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, και τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία και με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Δευτέρα την Άγκυρα.

Η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν, μαζί με τη Δαμασκό έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Αστάνα για το καθεστώς της περιοχής του Ιντλίμπ, όπου είναι η βάση των τζιχαντιστών της HTS που κατέλαβαν το Χαλέπι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επέμεινε, μιλώντας σε βουλευτές από τη δυτική και νότια Τουρκία, ότι η Άγκυρα δεν εμπλέκεται στις συγκρούσεις στο Χαλέπι, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά της πιθανότητας ενός νέου προσφυγικού κύματος και ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ενεργήσει με τρόπο που θα προκαλέσει προσφυγικό ρεύμα.

Υποστήριξε επίσης ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοπταν την υποστήριξή τους προς τις κουρδικές δυνάμεις, αυτές θα έπαυαν να υφίστανται εντός τριών εικοσιτετραώρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία ήταν κλειστή για τον Τύπο, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ στην τρομοκρατική δομή (σ.σ. εννοεί την de facto αυτόνομη κουρδική οντότητα στη βόρεια Συρία) να μετατραπεί σε κράτος και ότι αυτή η αποφασιστικότητα της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους τους συνομιλητές της».

Επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Turkiye, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών φέρεται να είπε στους βουλευτές: «Σε αυτή τη γεωγραφία, πέραν της υπάρχουσας κατάστασης, δεν είναι δυνατή μια νέα οντότητα ή μια νέα διαδικασία δημιουργίας κράτους. Κοιτάξτε το Βόρειο Ιράκ. Υπάρχουν εκεί ομοσπονδίες, αυτονομίες, τοπικές οργανώσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να γίνουν τίποτα. Απώτερος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Τουρκία είναι ο προστάτης και των Κούρδων στην άλλη πλευρά των συνόρων».

The Syrian rebels are jihadists. There is no good side between them and the Assad regime.



It’s a good thing that the regime is crumbling down, but there’s no need to cheer for literal ISIS-like Islamists.



Just pray for the Christian, Druze and Yazidi minority of Aleppo! pic.twitter.com/V8iRtdqfeb — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) November 29, 2024

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικών δυνάμεων είχαν ως αποτέλεσμα μια ανεπιθύμητη κλιμάκωση της έντασης.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Ονσού Κεσελί σημείωσε ότι «η αποφυγή μεγαλύτερης αστάθειας στην περιοχή είναι η προτεραιότητα της Τουρκίας’’, προσθέτοντας ότι ‘’η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στην Ιντλίμπ υπονόμευσαν το πνεύμα και την εφαρμογή των συμφωνιών αποκλιμάκωσης».

Πηγές της συριακής αντιπολίτευσης που βρίσκονται σε επαφή με τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν πάντως ότι η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τους αντάρτες, άναψε το «πράσινο φως» στην επίθεση.

Ο συριακός στρατός παραδέχθηκε προέλαση των τζιχαντιστών στο Χαλέπι

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεκάδες στρατιώτες του σκοτώθηκαν στη μεγάλη επίθεση των ανταρτών που εισέβαλαν στην πόλη Χαλέπι στα βορειοδυτικά, αναγκάζοντας τον στρατό να αναδιαταχθεί στη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυριαρχία του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ εδώ και χρόνια.



Οι μάχες προκαλούν ανάφλεξη στο συριακό μέτωπο, ενώ η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ταράζεται από τους πολέμους στη Γάζα και τον Λίβανο, όπου η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη.



Η αιφνιδιαστική επίθεση της τζιχαντιστικής οργάνωσης κλόνισε τις πρώτες γραμμές του μετώπου στον εμφύλιο πόλεμο, που έχουν παγώσει σε μεγάλο βαθμό από το 2020, αναζωπυρώνοντας τις μάχες σε μια γωνιά της διαλυμένης χώρας κοντά στα τουρκικά σύνορα. Ο στρατός του Άσαντ αναφέρει ότι προετοιμάζει μια αντεπίθεση για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας.



Αναγνωρίζοντας την προέλαση των ανταρτών, η διοίκηση του συριακού στρατού είπε ότι οι αντάρτες εισήλθαν σε μεγάλα τμήματα του Χαλεπίου, το οποίο ήταν υπό πλήρη κρατικό έλεγχο από τότε που οι κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία και το Ιράν έδιωξαν τους αντάρτες πριν από οκτώ χρόνια.





Εικόνες από το Χαλέπι έδειξαν μια ομάδα ανταρτών μαχητών συγκεντρωμένη στην πλατεία Σαανταλάχ αλ Τζαμπίρι μετά την είσοδο στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μια διαφημιστική πινακίδα του Άσαντ να φαίνεται πίσω τους.



"Είμαι ο γιος του Χαλεπίου, και εκτοπίστηκα από αυτό πριν από οκτώ χρόνια, το 2016. Δόξα τω Θεώ, μόλις επιστρέψαμε. Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα", είπε ο Αλί Τζούμπα, ένας αντάρτης, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.



Η συριακή στρατιωτική διοίκηση είπε ότι οι μαχητές είχαν επιτεθεί σε μεγάλους αριθμούς και από πολλές κατευθύνσεις, ‘’ωθώντας τις ένοπλες δυνάμεις μας να πραγματοποιήσουν μια επιχείρηση αναδιάταξης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών γραμμών προκειμένου να απορροφήσουν την επίθεση, να διατηρήσουν τις ζωές αμάχων και στρατιωτών και να προετοιμαστούν για αντεπίθεση’’.



Ο στρατός της Συρίας πρόσθεσε ότι οι βομβαρδισμοί εμπόδισαν τους αντάρτες να δημιουργήσουν σταθερές θέσεις. Υποσχέθηκε να τους ‘’διώξει και να αποκαταστήσει τον έλεγχο του κράτους... σε ολόκληρη την πόλη και την ύπαιθρό της’’.



Δύο πηγές των ανταρτών δήλωσαν ότι οι αντάρτες κατέλαβαν επίσης την πόλη Μαράατ αλ Νουμάν στην επαρχία Ιντλίμπ, θέτοντας όλη αυτή την επαρχία υπό τον έλεγχό τους, κάτι που αν ισχύει αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα για τον Άσαντ.





Η επίθεση εξαπολύθηκε από περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας που ελέγχονται από αντάρτες που παραμένουν έξω από τα χέρια του Άσαντ.



Δύο συριακές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν ότι ρωσικά και συριακά πολεμικά αεροσκάφη στόχευσαν αντάρτες σε προάστιο του Χαλεπίου το Σάββατο.



Μιλώντας την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα θεωρεί την επίθεση των ανταρτών ως παραβίαση της κυριαρχίας της Συρίας. «Είμαστε υπέρ των αρχών της Συρίας να βάλουν τάξη στην περιοχή και να αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη το συντομότερο δυνατό», είπε.



Η Συριακή Πολιτική Άμυνα, μια υπηρεσία διάσωσης που δρα σε περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X ότι η συριακή κυβέρνηση και τα ρωσικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε κατοικημένες συνοικίες, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα σχολείο στην Ιντλίμπ που ελέγχεται από τους αντάρτες, σκοτώνοντας τέσσερις αμάχους και τραυματίζοντας άλλους έξι.

Το βράδυ του Σαββάτου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αεροπορία πραγματοποίησε νέες επιδρομές κατά των Σύρων αντάρτες για να υποστηρίξει τον στρατό της χώρας.

Οι δύο συριακές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι η Ρωσία έχει υποσχεθεί στη Δαμασκό πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια που θα αρχίσει να φτάνει τις επόμενες 72 ώρες. Οι αρχές έκλεισαν το αεροδρόμιο του Χαλεπίου και τους δρόμους προς την πόλη, ανέφεραν οι δύο στρατιωτικές πηγές και μια τρίτη στρατιωτική πηγή.



Ο συριακός στρατός έχει κληθεί να ακολουθήσει εντολές ''ασφαλούς αποχώρησης'' από τις κύριες περιοχές της πόλης στις οποίες είχαν εισέλθει οι αντάρτες, ανέφεραν οι τρεις στρατιωτικές πηγές.

