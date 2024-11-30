Ο υπουργός Εσωτερικών του Κοσόβου Τζελάλ Σβέτσλα ανακοίνωσε, σε συνέντευξη Τύπου, ότι συνελήφθησαν οκτώ άτομα στο πλαίσιο των ερευνών για την χθεσινοβραδινή έκρηξη σε κανάλι νερού που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Σβετσλάι ανέφερε επίσης ότι στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε «ένα τεράστιο οπλοστάσιο» όπως και μεγάλος αριθμός στρατιωτικών στολών παραλλαγής.

Ο Κοσοβάρος υπουργός αποκάλυψε ότι «η έκρηξη στο κανάλι νερού προκλήθηκε από εκρηκτική ύλη η οποία ήταν τοποθετημένη σε μαύρη σακούλα και ενεργοποιήθηκε με βραδύκαυστο φιτίλι».

Το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε έκρηξη σε τεχνητό κανάλι νερού στο βόρειο Κόσοβο με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα στο τσιμεντένιο τοιχίο και να υπάρχει διαρροή. Το κανάλι αυτό παρείχε νερό σε θερμοηλεκτρικό σταθμό του Κοσόβου γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι χαρακτήρισε "τρομοκρατική ενέργεια" την έκρηξη και κατηγόρησε το Βελιγράδι ότι οργάνωσε αυτήν την βομβιστική επίθεση.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς απέρριψε ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες σημειώνοντας ότι το Βελιγράδι δεν είχε καμία ανάμειξη.

«Ο αβάσιμες κατηγορίες κατά της Σερβίας, που διατυπώθηκαν βιαστικά και χωρίς κανένα στοιχείο, είναι βαθιά ανεύθυνες και ανησυχητικές. Τέτοιοι αβάσιμοι ισχυρισμοί έχουν στόχο να βλάψουν το κύρος της Σερβίας, καθώς και να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή» αναφέρει σε βίντεο ανάρτηση του στο Instagram ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο ΥΠΕΞ της Σερβίας Μάρκο Τζούριτς υποστήριξε ότι πρόκειται για προβοκάτσια της Πρίστινας με στόχο να ενοχοποιηθούν οι Σέρβοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.