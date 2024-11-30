Ισραήλ: Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μοσέ Γιαλόν δηλώνει ότι ο ισραηλινός στρατός διενεργεί «εθνοκάθαρση» στη Γάζα

Σφοδρό «κατηγορώ» του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Μοσέ Γιαλόν (αριστερά στη φωτό) στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρώην υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι ο ισραηλινός στρατός ηγείται μιας «εθνοκάθαρσης» στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως η σημερινή πολιτική ηγεσία του Ισραήλ καθοδηγείται από ακροδεξιά στοιχεία που επιδιώκουν την επαναφορά εβραϊκών οικισμών στον θύλακα. Ο Μοσέ Γιαλόν προειδοοποίησε παράλληλα ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου οδηγεί τη χώρα στην «καταστροφή».

«Ο δρόμος που μας σέρνουνε είναι ο δρόμος της κατοχής, της προσάρτησης και της εθνοκάθαρσης στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Γιαλόν σε συνέντευξή του στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο DemocratTV.

«Εθνοκάθαρση στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό πιστεύετε; Ότι είμαστε στην πορεία προς αυτό;» ρώτησε η δημοσιογράφος τον πρώην υπουργό. «Γιατί "στην πορεία"; «Τι συμβαίνει εκεί; Τι συμβαίνει εκεί; Δεν υπάρχει πια Μπέιτ Λαχία, δεν υπάρχει πια Μπέιτ Χανούν, ο στρατός επιχειρεί στη Τζαμπάλια και στην πραγματικότητα καθαρίζουν τη γη από Άραβες».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις σε μέρος της ισραηλινής πολιτικής τάξης. Ο ακροδεξιός νυν υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, χαρακτήρισε «ντροπή» που το Ισραήλ είχε «τέτοιο ένα πρόσωπο ως αρχηγό του στρατού και ως υπουργό Άμυνας». Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ επέκρινε και αυτός τις δηλώσεις Γιαλόν: «Τα ανεύθυνα σχόλια του πρώην υπουργού Μοσέ Γιαλόν είναι ανακριβή και συκοφαντούν αβάσιμα το Ισραήλ. Τον καλώ να ανακαλέσει τα σχόλιά του», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Ο Μοσέ Γιαλόν, 74 ετών, ήταν αρχηγός του ισραηλινού στρατού μεταξύ 2002 και 2005, λίγο πριν τη μονομερή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Προσχωρώντας στο Λικούντ, το κόμμα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Γιαλόν διετέλεσε υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πριν παραιτηθεί το 2016, μετά από διαφωνίες με τον Νετανιάχου.

Θεωρούμενος «γεράκι» κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας στο Λικούντ, συμμάχησε το 2019 με τον σημερινό ηγέτη της αντιπολίτευσης Γαϊρ Λάπιντ πριν αποσυρθεί από την πολιτική ζωή το 2021.

Έναυσμα του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.207 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι καταστροφικές, ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 44.363 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

