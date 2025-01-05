Γάζα: Οι υπηρεσίες διάσωσης κάνουν λόγο για 23 νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα

Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Λωρίδα της Γάζας έκαναν λόγο σήμερα για τουλάχιστον 23 νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε περίπου 100 «τρομοκρατικούς στόχους» το τελευταίο διήμερο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ αυτών παιδιά και γυναίκες, σκοτώθηκαν σε μία αεροπορική επιδρομή τα ξημερώματα εναντίον μιας κατοικίας στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

«Οι διασώστες αναζητούν πέντε ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ. «Εργάζονται με γυμνά χέρια, καθώς δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό».

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, σε άλλους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

«Η (ισραηλινή) κατοχή χρησιμοποιεί το ψευδές πρόσχημα της παρουσίας μαχητών για να πραγματοποιεί σφοδρά αεροπορικά πλήγματα εναντίον κατοικιών που φιλοξενούν δεκάδες εκτοπισμένους ανθρώπους», κατήγγειλε ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «έπληξε περισσότερους από 100 τρομοκρατικούς στόχους στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας και εξουδετέρωσε δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς» την Παρασκευή και το Σάββατο.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε χώρους που χρησιμοποιούσαν Παλαιστίνιοι μαχητές για να εκτοξεύουν βλήματα προς το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάστημα 24 ωρών από την Παρασκευή στο Σάββατο.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς απείλησε την Τετάρτη να εντείνει τα πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα εάν η Χαμάς συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον της χώρας του.

Το Ισραήλ λέει ότι στοχοθετείται σχεδόν καθημερινά πάνω από μία εβδομάδα, ακόμα κι αν τα πλήγματα είναι λιγότερο συχνά σε σύγκριση με την αρχή του πολέμου, που ξεκίνησε από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Η ένταση των μαχών καταγράφεται την ώρα που έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ ξεκίνησαν εκ νέου στο Κατάρ με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

