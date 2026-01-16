Ο Πούτιν προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για το Ιράν σε συνομιλία με τον Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησαν σήμερα τηλεφωνικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν προσφέρθηκε να μεσολαβήσει εκ μέρους της Ρωσίας για το Ιράν και δήλωσε στον Ισραηλινό ηγέτη ότι «υποστηρίζει την εντατικοποίηση των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

Πηγή: skai.gr

