Αποκαλύψεις για το πώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε μία ωραία πρωία ότι θέλει να προσαρτήσει την Γροιλανδία έκανε στον Guardian ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, το 2018, Τζον Μπόλτον.

Όπως είπε, την ιδέα της «αγοράς» της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ πρότεινε στον Αμερικανό πρόεδρο ενας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και στενός προσωπικός του φίλος.

Μία μέρα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ κάλεσε τον Μπόλτον για να συζητήσουν μια νέα ιδέα.

«Ο Τραμπ με κάλεσε στο Οβάλ Γραφείο και μου είπε ότι ένας εξέχων επιχειρηματίας μόλις είχε προτείνει στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο επιχειρηματίας αυτός ήταν ο Ρόναλντ Λόντερ (Ronald Lauder), κληρονόμος της αυτοκρατορίας καλλυντικών Estée Lauder, και φίλος του Τραμπ για περισσότερα από 60 χρόνια.

Ο Μπόλτον είπε ότι συζήτησε την πρόταση για τη Γροιλανδία με τον Λόντερ και αμέσως μετά μια ομάδα του Λευκού Οίκου άρχισε να διερευνά τρόπους για να αυξήσει την επιρροή των ΗΠΑ στην τεράστια περιοχή της Αρκτικής που ελέγχεται από τη Δανία.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ αποφάσισε να κάνει πράξη την ιδέα του Λόντερ, επιδιώκοντας πλέον δυναμικά - ακόμα και με την απειλή στρατιωτικής εισβολής - την κατάκτηση της Γροιλανδίας.

«Η ανανεωμένη επιδίωξη της ιδέας του Λόντερ από τον Τραμπ, είναι χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο πρόεδρος», είπε ο Μπόλτον. «Μερικές πληροφορίες που ακούει από φίλους, τις εκλαμβάνει ως αλήθεια και δεν μπορείς να αλλάξεις γνώμη» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

