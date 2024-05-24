Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Εξωτερικών του Κατάρ, τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας για επισκόπηση της "κατάστασης στη Μέση Ανατολή", βρίσκεται στην Ελιζέ.

Πρόκειται για τον Καταριανό Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι, τον Σαουδάραβα Φάισαλ μπεν Φαρχάν, τον Αιγύπτιο Σάμεχ Σούκρι και τον Ιορδανό Άιμαν Σαφάντι, προσέθεσε το Ελιζέ, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

«Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επιθυμίας» της Γαλλίας να «συνεργαστεί με τους Άραβες υπουργούς προκειμένου να ασκήσουν πίεση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών Άχμαντ Αμπού Ζέιντ.

Θα «συζητηθούν επίσης τρόποι να τεθεί τέλος στην ανθρωπιστική κρίση και να διασφαλιστεί η προώθηση της βοήθειας» στα παλαιστινιακά εδάφη, πρόσθεσε.

Οι συζητήσεις θα πρέπει επίσης, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο "τις διεθνείς και περιφερειακές προσπάθειες που αποσκοπούν να (...) θέσουν τέλος σε αυτή την κρίση" και να "υποστηρίξουν την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών".

Συνάντηση της CIA με τον διοικητή της Ισραηλινής Μοσάντ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ

Ο διοικητής της CIA Γουίλιαμ Μπερν είναι επίσης στο Παρίσι σήμερα ή αύριο, Σάββατο, στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών με το Ισραήλ για εκστρατεία στη Γάζα, δήλωσε στο AFP δυτική πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, που επιλέγεται μη κατονομαζόμενη αμερικανική πηγή, ο αρχηγός της CIA και ο αρχηγός της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ θα συναντηθούν σήμερα στο Παρίσι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στην προσπάθεια αναμονής των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για συμφωνία. σχετικά με τους ομήρους.

Στις αρχές Μαΐου, οι εκ του σύνεγγυς συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και ο Χαμάς με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την κατάληψη του πυρός που συνδέεται με απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.