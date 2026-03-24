Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συντριβή αεροσκάφους στην Κολομβία: Συνολικά 69 νεκρούς ανακοίνωσαν οι αρχές

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, ενώ οι σοροί των θανόντων θα ταυτοποιηθούν από ιατροδικαστικούς αξιωματούχους στην Μπογκοτά

Κολομβία

Συνολικά 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος της Κολομβίας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση χθες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε δήλωσή τους την Τρίτη, σε ένα περιστατικό που τραυμάτισε άλλους 57.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130, κατασκευής της Lockheed Martin μετέφερε 126 άτομα και συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκουιζάμο, στα σύνορα με το Περού.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις στη δήλωση, ενώ οι σοροί των θανόντων θα ταυτοποιηθούν από ιατροδικαστικούς αξιωματούχους στην Μπογκοτά και στη συνέχεια θα επιστραφούν στις οικογένειές τους. Τα αίτια της συντριβής βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Βίντεο από τη συντριβή:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κολομβία Συντριβή αεροσκάφους
9 0 Bookmark