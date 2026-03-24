Συντριβή αεροσκάφους στην Κολομβία: Συνολικά 69 νεκρούς ανακοίνωσαν οι αρχές

Συνολικά 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος της Κολομβίας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση χθες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε δήλωσή τους την Τρίτη, σε ένα περιστατικό που τραυμάτισε άλλους 57.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130, κατασκευής της Lockheed Martin μετέφερε 126 άτομα και συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκουιζάμο, στα σύνορα με το Περού.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις στη δήλωση, ενώ οι σοροί των θανόντων θα ταυτοποιηθούν από ιατροδικαστικούς αξιωματούχους στην Μπογκοτά και στη συνέχεια θα επιστραφούν στις οικογένειές τους. Τα αίτια της συντριβής βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Video: Colombia Hercules Plane Crash in Putumayo With 110 Soldiers On Board

The situation at the site of the plane crash site in Colombia that killed 66 people.



Video: ТАСС/Reuters

Πηγή: skai.gr

