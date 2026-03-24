Πύραυλος διασποράς στο Τελ Αβίβ: Βίντεο με τις ζημιές από την ιρανική επίθεση

Σύμφωνα με τις αναφορές, εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν από την τελευταία ιρανική βαλλιστική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ, κατά την οποία κεφαλή διασποράς διασκόρπισε υποπυρομαχικά στην πόλη Μπνέι Μπρακ του Τελ Αβίβ και σε κοντινές περιοχές.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Νέα βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την επίθεση, δείχοντας την καταστροφή και ανθρώπους να προσπαθούν να βοηθήσουν τις αρχές.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom ανέφερε ότι περιέθαλψε έναν άνδρα 23 ετών σε μέτρια κατάσταση, ο οποίος τραυματίστηκε από θραύσματα. Άλλοι οκτώ τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Και οι εννιά τραυματίστηκαν στην Μπνέι Μπρακ και διακομίζονται σε νοσοκομεία.

