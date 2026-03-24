ΕΕ και Αυστραλία ενισχύουν τη συνεργασία τους με συμφωνίες σε ασφάλεια, άμυνα και εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Αυστραλία ανακοίνωσαν την έγκριση μιας πρωτοποριακής εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα. Επίσης, ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και συμφώνησαν να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση της Αυστραλίας με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα παγκοσμίως για την έρευνα και την καινοτομία. Με τις κινήσεις αυτές, η ΕΕ και η Αυστραλία αποκομίζουν αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα και ενισχύουν περαιτέρω τις ήδη στενές σχέσεις τους σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Το τελικό κείμενο της ΣΕΣ συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση κορυφής στην Καμπέρα μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανίζι. Η εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας υπογράφηκε εικονικά από την Ύπατη Εκπρόσωπο / Αντιπρόεδρο Κάγια Κάλας και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Άμυνας της Αυστραλίας Ρίτσαρντ Ντόναλντ Μαρλς και την Υπουργό Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ, στις 18 Μαρτίου 2026.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.