Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία τουλάχιστον 60 ανθρώπων στο Σουδάν, μεταξύ των οποίων παιδιά και υγειονομικοί, σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε το Εκπαιδευτικό Νοσοκομείο El-Daein στο Ανατολικό Νταρφούρ στις 20 Μαρτίου 2026.

Από τον Απρίλιο του 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 200 επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων στο Σουδάν, οι οποίες έχουν προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους.

Ο Γενικός Γραμματέας ζητεί από όλα τα μέρη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το οποίο προστατεύει ειδικά το ιατρικό προσωπικό και τις ιατρικές εγκαταστάσεις και απαγορεύει επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών στόχων.

Παράλληλα, καλεί τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και να συμφωνήσουν στην παύση των εχθροπραξιών.

Επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν με τους διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του απεσταλμένου για το Σουδάν, προκειμένου να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και μια συνολική, συμπεριληπτική και υπό σουδανική ιδιοκτησία πολιτική διαδικασία.

Τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν έτοιμα να στηρίξουν ουσιαστικά βήματα για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Σουδάν και τη χάραξη πορείας προς μια βιώσιμη ειρήνη.

Πηγή: skai.gr

