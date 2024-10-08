Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο οποίος θεωρείτο ο επικρατέστερος για να αντικαταστήσει στην ηγεσία της Χεζμπολάχ τον Χασάν Νασράλα, πιθανότατα σκοτώθηκε στην επίθεση της περασμένης εβδομάδας στη Βηρυτό .

«Η Χεζμπολάχ είναι μια οργάνωση χωρίς ηγέτη, ο Νασράλα εξαλείφθηκε, ο αντικαταστάτης του πιθανότατα εξαλείφθηκε επίσης. Αυτό έχει δραματική επίδραση σε όλα όσα συμβαίνουν. Δεν υπάρχει κανείς να πάρει αποφάσεις, κανείς να δράσει», τόνισε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βόρεια Διοίκηση των IDF, προσθέτοντας ότι οι δυνατότητες πυρός της Χεζμπολάχ έχουν επίσης δεχθεί ένα βαρύ πλήγμα.

«Οι ενέργειες που κάνουμε μπορούν να τις δουν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Όταν ο καπνός στο Λίβανο καθαρίσει, θα συνειδητοποιήσουν στο Ιράν ότι έχουν χάσει το πιο πολύτιμο περιουσιακό τους στοιχείο, που είναι η Χεζμπολάχ», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

