Κόσοβο: Ανοίγουν ξανά τα σύνορα για σερβικά προϊόντα

Μετά από έντονες πιέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ,το Κοσσυφοπέδιο προχώρησε στην άρση απαγόρευσης εισαγωγής σερβικών προϊόντων. Προς το παρόν, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων ισχύει μόνο για το συνοριακό πέρασμα στο Μέρνταρε, όπου όμως τα εμπορεύματα θα ελέγχονται εξονυχιστικά, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου Άλμπιν Κούρτι στην Πρίστινα: «Σε ένα από τα συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Δημοκρατία της Σερβίας, η Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου μετατρέπει τα μέτρα ασφαλείας, από περιορισμούς σε αυξημένο έλεγχο μέχρι να φτάσουν οι απαραίτητοι σαρωτές. Όταν φτάσουν, θα τοποθετηθούν σε όλα τα συνοριακά περάσματα».



Τον Ιούνιο του 2023, η Πρίστινα αποφάσισε το κλείσιμο των συνόρων του Κοσόβου για τα εμπορεύματα και τα φορτηγά από τη Σερβία. Με τον τρόπο αυτό η χώρα αντέδρασε στην φερόμενη σύλληψη και απαγωγή τριών Κοσοβάρων αστυνομικών από τις σερβικές δυνάμεις ασφαλείας.



Επανερχόμενος στο ζήτημα αυτό, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι υπογράμμισε: «Ας επαναλάβουμε ότι τα μέτρα ελήφθησαν αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Σερβία συγκέντρωσε τέσσερις φορές στρατό στα σύνορα του Κοσσυφοπεδίου. Την τελευταία τετραετία κατασχέθηκαν τέσσερεις φορές όπλα και πυρομαχικά».

Συνεχείς εντάσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Πρίστινας. Χαρακτήρισε, ωστόσο, ταυτόχρονα την μέχρι τώρα πολιτική του Άλμπιν Κούρτι «ανεύθυνη».



Θυμίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες οι εντάσεις μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου αυξήθηκαν.



Τον Μάιο του 2023, Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου επιτέθηκαν σε δυνάμεις της KFOR. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, τριάντα βαριά οπλισμένοι Σέρβοι κομάντος συγκρούστηκαν με την κοσοβάρικη αστυνομία στο χωριό Μπάγσκα. Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης, ΕΕ και ΗΠΑ καλούσαν εδώ και μήνες την Πρίστινα να αποφύγει τις προκλήσεις στο Βελιγράδι και να επιτρέψει και πάλι εισαγωγές σερβικών προϊόντων.



Το Κόσοβο, το οποίο πλέον, εκτός από το βόρειο τμήμα του, κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά από Αλβανούς, ανακήρυξε την ανεξαρτησία του το 2008. Δεν αναγνωρίζεται, ωστόσο, ούτε από την Σερβία, ούτε από πέντε χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.



Associated Press

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.