Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 17 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα σε ένα σπίτι σε προσφυγικό καταυλισμό στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι ομάδες της Πολιτικής Άμυνας ανέκτησαν 17 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων παιδιά, και πολλούς τραυματίες έπειτα από (ισραηλινό) αεροπορικό βομβαρδισμό σε ένα σπίτι στον προσφυγικό καυταλισμό αλ Μπουρέιτζ, στο κέντρο της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Ο Μπασάλ δήλωσε πως οι νεκροί καθώς και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Άουντα, στον καταυλισμό Νουσέιρατ, και στο νοσοκομείο των μαρτύρων του αλ Άκσα, στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά ισραηλινά πλήγματα συγκλόνισαν το κεντρικό και το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Αυτόπτες μάρτυρες και διασώστες δήλωσαν επίσης ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στην Τζαμπάλια (βόρεια), το κέντρο και ο προσφυγικός καταυλισμός της οποίας έχουν περικυκλωθεί από τον ισραηλινό στρατό από προχθές, Κυριακή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε "περίπου 20 τρομοκράτες" σε αεροπορικά πλήγματα και σε μάχες στο έδαφος τις τελευταίες 24 ώρες στην Τζαμπάλια, όπου είπε πως ανακάλυψε αποθήκη της Χαμάς.

Τους τελευταίους μήνες, τα ισραηλινά στρατεύματα επανήλθαν σε πολλές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα όπου η Χαμάς "ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της".

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι σκότωσε τρία μέλη του παλαιστινιακού κινήματος σε αεροπορικό πλήγμα στις 30 Σεπτεμβρίου που χτύπησε ένα σχολείο στη συνοικία Ντάρατζ Τούφαχ, ανατολικά της πόλης της Γάζας.

