Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δεν θα συμμετάσχει στις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, το οποίο αναμετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

Η εξέλιξη εντείνει περαιτέρω την αβεβαιότητα για τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας και την παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στις συνομιλίες.

Η ασάφεια από την πλευρά του Κρεμλίνου συνεχίζεται παρά τη διπλωματική κινητικότητα και το ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή της συνάντησης καθώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έδαφος για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι θα περιμένει την Πέμπτη στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο το Κρεμλίνο αποφεύγει να ξεκαθαρίσει αν θα παραστεί ο ίδιος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις συνομιλίες, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι κατευθύνονται στην Τουρκία, χωρίς να είναι σαφές ποιον θα συναντήσουν.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, προειδοποιώντας, μάλιστα, ότι θα αποχωρήσει από τη διαδικασία αν δεν υπάρξει άμεση πρόοδος. Και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να δείξουν διάθεση διαλόγου, χωρίς να υποχωρούν στους βασικούς τους στόχους.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι θέλει να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο για να συζητήσουν μια άνευ όρων, 30ήμερη εκεχειρία, πρόταση των ΗΠΑ την οποία η Ουκρανία αποδέχθηκε ήδη από τον Μάρτιο, αλλά ο Πούτιν δεν έχει αποδεχθεί.

Το Κίεβο «δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση» από τον Πούτιν για τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι

Η Ουκρανία «δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο κάλεσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έχουν απευθείας συνάντηση για ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Τουρκία αύριο, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, δεν έχουμε λάβει απάντηση από τον Πούτιν», τόνισε η ουκρανική διπλωματική πηγή, τονίζοντας ότι «ο πρόεδρος Ζελένσκι υπέβαλε την Κυριακή αυτήν την πρόταση για συνάντηση την Πέμπτη».

