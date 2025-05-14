Αύριο ξεκινούν στην Τουρκία οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και ο Ρώσος πρόεδρος ακόμα δεν έχει ανακοινώσει εάν θα δώσει το παρών, αν και ο Ουκρανός ομόλογός του έχει ξεκαθαρίσει ότι θα δεχθεί να έχει συνάντηση μόνο μαζί του και όχι με αξιωματούχους ρωσικής αντιπροσωπείας.

Προκειμένου να δεχθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν την πρόταση του Ουκρανού προέδρου να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να διαπραγματευθούν τον τερματισμό του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να μεταβεί αύριο, Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη.

«Αν (ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ) επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, πιστεύω ότι αυτό θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στον Πούτιν για να έρθει», δήλωσε ο Ζελένσκι χθες, Τρίτη, το βράδυ από το Κίεβο.

Τη Δευτέρα, προτού ξεκινήσει την περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου, ο Τραμπ κάλεσε τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να μεταβούν στην Τουρκία για διαπραγματεύσεις και δήλωσε ότι «εξετάζει» να περάσει από την Κωνσταντινούπολη, όμως προς το παρόν το σίγουρο είναι πως «θα βρίσκεται εκεί» ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Και ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα διαβεβαίωσε σήμερα από το Πεκίνο ότι θα ασκήσει πίεση στον «σύντροφό του Πούτιν» ώστε να πάει στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου προκειμένου να μιλήσει απευθείας με τον Ζελένσκι.

«Δεν μου κοστίζει τίποτα να του πω: ε, σύντροφε Πούτιν, πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη να διαπραγματευθείς», είπε χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι «δεν επιθυμεί» τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεσμεύθηκε να «κάνει τα πάντα» προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο αύριο.

Από τη ρωσική πλευρά το Κρεμλίνο αρνήθηκε να αποκαλύψει τη σύνθεση της αποστολής του στην Τουρκία και κυρίως να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν θα είναι παρών ο Πούτιν.

«Η ρωσική πλευρά συνεχίζει να προετοιμάζεται για τις διαπραγματεύσεις που αναμένεται να διεξαχθούν την Πέμπτη (…) Προς το παρόν δεν προβλέπεται να κάνουμε άλλα σχόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ πρόσθεσε ότι «η (ρωσική) αντιπροσωπεία θα είναι παρούσα και θα αναμένει την ουκρανική πλευρά».

Για τον Ζελένσκι, αν ο Πούτιν δεν πάει στην Τουρκία, αυτό θα είναι «μια ξεκάθαρη ένδειξη» ότι «δεν επιθυμεί να σταματήσει τον πόλεμο».

Σε κάθε περίπτωση ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί σήμερα ή αύριο στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Κίεβο.

Η Τουρκία είχε υποδεχθεί τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών τον Μάρτιο του 2022, οι οποίες δεν κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσμα.

Έκτοτε οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ανασταλεί, αν και ο Τραμπ προσπαθεί να τις αναβιώσει μετά την επιστροφή του στην προεδρία τον ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει σημειωθεί καμία αξιοσημείωτη πρόοδος μέχρι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

