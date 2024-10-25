Ένας νεκρός σε επίθεση εναντίον οχηματοπομπής του στρατού της Ρωσίας στην Τσετσενία

Ρώσος στρατιώτης σκοτώθηκε και συνάδελφός του τραυματίστηκε σε επίθεση αγνώστων εναντίον οχηματοπομπής των ενόπλων δυνάμεων στην Τσετσενία χθες Πέμπτη, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ.

Άγνωστοι στοχοποίησαν οχηματοπομπή σε προάστιο του Γκρόζνι, της πρωτεύουσας της επαρχίας.

«Άγνωστοι επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικής οχηματοπομπής σε προάστιο του Γκρόζνι», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το τοπικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς.

«Στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε», συνέχισε το πρακτορείο. «Λήφθηκαν μέτρα για να βρεθούν και να συλληφθούν οι δράστες», πρόσθεσε.

Η Ρωσία ενεπλάκη σε σειρά πολυαίμακτων πολέμων στην Τσετσενία τα χρόνια του 1990 και του 2000. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντέλει εξάλειψαν οργανώσεις ανταρτών που επιδίωκαν την απόσχιση της επαρχίας με μουσουλμανικό πληθυσμό από τη Ρωσία και το Κρεμλίνο κατηγορούσε πως διέπρατταν επιθέσεις σ’ όλη τη χώρα.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, που κυβερνά την επαρχία με σιδηρά πυγμή τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια, λαμβάνει από τη Μόσχα μεγάλες επιδοτήσεις, με αντάλλαγμα την απαρέγκλιτη πίστη του στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι ο κ. Καντίροφ κυβερνά την Τσετσενία σαν προσωπικό του φέουδο και καταστέλλει ανελέητα όποιον διανοηθεί να του εναντιωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

