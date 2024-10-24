Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η τρομοκρατική ομάδα είπε στους Αιγύπτιους αξιωματούχους πως είναι έτοιμη να σταματήσει να πολεμά στη Γάζα, εφόσον το Ισραήλ δεσμευθεί σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.



Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς συζήτησε «ιδέες και προτάσεις» σχετικά με μια εκεχειρία στη Γάζα με Αιγύπτιους αξιωματούχους στο Κάιρο νωρίτερα σήμερα Πέμπτη.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Aqsa, που διευθύνεται από τη Χαμάς, επικαλείται πηγές ότι η αντιπροσωπεία στο Κάιρο, με τον επικεφαλής διαπραγματευτή και αναπληρωτή αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ Αλ Χαγιά, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της γενικής υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Μαχμούντ Ρασάν.«Η Χαμάς έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να σταματήσει τις μάχες, αλλά το Ισραήλ πρέπει να δεσμευτεί για κατάπαυση του πυρός, να αποσυρθεί από τη Λωρίδα της Γάζας, να επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων, να συμφωνήσει σε μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» σημείωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες στο Κάιρο ήταν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Αιγύπτου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων κατάπαυσης του πυρός.Η Αίγυπτος και το Κατάρ ενήργησαν ως μεσολαβητές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σε πολύμηνες συνομιλίες για τον τερματισμό των συγκρούσεων που διακόπηκαν τον Αύγουστο χωρίς συμφωνία.Το είδηση έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την προθυμία της Αιγύπτου να προωθήσει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.Νωρίτερα σήμερα, οι κορυφαίοι διπλωμάτες του Κατάρ και της Ουάσιγκτον δήλωσαν ότι Αμερικανοί και Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα συγκεντρωθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες για να προσπαθήσουν να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες για μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα.

