Συνάντηση Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Μικάτι εντός της ημέρας στη Βρετανία

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί αργότερα σήμερα στο Λονδίνο με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι για συνομιλίες όσον αφορά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά στη λιβανική επικράτεια, ανήγγειλε χθες Πέμπτη το βράδυ εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο κ. Μπλίνκεν έφθασε το βράδυ στη βρετανική πρωτεύουσα έπειτα από περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, την 11η από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας επέμεινε πως πρέπει να αποφεύγεται να μπαίνουν στο στόχαστρο άμαχοι στον Λίβανο, ωστόσο απέφυγε να απαιτήσει κατάπαυση του πυρός από το Ισραήλ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους ομολόγους του της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εταίρων-κλειδιών της Ουάσιγκτον στην κατάρτιση σχεδιασμών για τη μεταπολεμική εξέλιξη στη Λωρίδα της Γάζας, είπε ακόμη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο κ. Μικάτι πήγε στο Λονδίνο για συνομιλίες με τον κ. Μπλίνκεν αφού συμμετείχε χθες Πέμπτη στο Παρίσι στη διεθνή σύνοδο για τον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε πως μόνο το κράτος του Λιβάνου πρέπει να φέρει οπλισμό.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως θέλει να παραλύσει τη Χεζμπολά, σιιτικό παραστρατιωτικό και πολιτικό κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν, που διαθέτει εδώ και δεκαετίες δικές του δυνάμεις.

Η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Χαμάς από την επομένη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, του εναύσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Μπλίνκεν δεν συμμετείχε στη σύνοδο του Παρισιού, πάντως ήταν παρούσα υφυπουργός του. Οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ, το οποίο απολαύει τη στρατιωτική και πολιτική στήριξη της Ουάσιγκτον, να βάλει άμεσα τέλος στις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου χθες Πέμπτη στο Κατάρ, ο κ. Μπλίνκεν δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να εξαλείψει την «απειλή» της Χεζμπολά, όμως τελικά είναι επιβεβλημένο να δοθεί διπλωματική λύση.

«Έχουμε πει με μεγάλη σαφήνεια ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει —δεν πρέπει να οδηγήσει— σε παρατεταμένη εκστρατεία και το Ισραήλ πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφεύγονται απώλειες στις τάξεις των αμάχων και να μην τίθενται σε κίνδυνο οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ ή οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις», είπε ο κ. Μπλίνκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

