Σύνοδος Κορυφής: Τα συμπεράσματα για Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ωκεανούς και ΟΗΕ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες με ζητούμενο κυρίως την εξεύρεση χρηματοδότησης για τον σχεδιασμό της αμυντικής της αυτονομίας. Κρίσιμα ζητήματα τέθηκαν επί τάπητος όπως η Ουκρανία και η περαιτέρω υποστήριξή της και η Μέση Ανατολή, για τα οποία υπήρξε συναίνεση στη Σύνοδο Κορυφής.

Τη συνέχιση της στρατιωτικής και αμυντικής υποστήριξης της Ουκρανίας, με στόχο την επίτευξη της ειρήνης «μέσω της ισχύος», επαναλαμβάνουν οι 26 Ευρωπαίοι ηγέτες, πλην της Ουγγαρίας, στα συμπεράσματά τους. Παράλληλα, καλούν τη Ρωσία να επιδείξει «πραγματική πολιτική βούληση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το κείμενο που υιοθετήθηκε και «υποστηρίχθηκε σθεναρά» από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και το οποίο επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνονται τα εξής:

Επιβεβαιώνεται η συνεχής και αταλάντευτη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Η ΕΕ διατηρεί την προσέγγισή της «ειρήνη μέσω της ισχύος», η οποία απαιτεί από την Ουκρανία να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση, στρατιωτικά και αμυντικά.

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη, σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους, να παρέχει περαιτέρω ολοκληρωμένη υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της, καθώς ασκεί το εγγενές δικαίωμά της στην αυτοάμυνα κατά του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για μια «συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη» που βασίζεται στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας τέτοιας ειρήνης. Υπενθυμίζει τις αρχές που καθόρισε στις 6 Μαρτίου 2025, οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την κοινή δήλωση της Ουκρανίας και των ΗΠΑ μετά τη συνάντησή τους στη Σαουδική Αραβία στις 11 Μαρτίου 2025, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, των ανθρωπιστικών προσπαθειών και της επανάληψης της ανταλλαγής πληροφοριών των ΗΠΑ και της βοήθειας για την ασφάλεια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία να επιδείξει πραγματική πολιτική βούληση για τον τερματισμό του πολέμου.



Μια αξιόπιστη οδός προς την ειρήνη πρέπει να περιλαμβάνει προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, την απελευθέρωση αμάχων και την επιστροφή όλων των παιδιών της Ουκρανίας και άλλων αμάχων που απελάθηκαν παράνομα και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Η ΕΕ παραμένει έτοιμη να εντείνει την πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω κυρώσεων και ενισχύοντας την επιβολή των υφιστάμενων μέτρων.

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της ΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουν ακινητοποιημένα έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και την αποζημιώσει για τη ζημιά που προκλήθηκε από αυτόν τον πόλεμο.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συμβάλουν στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συμβάλουν στη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία, η οποία είναι προς το συμφέρον τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης συνολικά.

Μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, η οποία σέβεται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία για να αποτρέψει τη μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από την άποψη αυτή μαζί με ομοϊδεάτες και εταίρους του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφαλείας, ιδίως υποστηρίζοντας την ικανότητα της Ουκρανίας να αμύνεται αποτελεσματικά, βάσει των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία τακτική και προβλέψιμη οικονομική στήριξη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει ταχέως όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον προεφοδιασμό της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης της Ουκρανίας και της πρωτοβουλίας G7 ERA.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της ΕΕ στην Ουκρανία, ιδίως της Ύπατης Εκπροσώπου για τον συντονισμό της αυξημένης υποστήριξης από τα κράτη μέλη και άλλα συμμετέχοντα κράτη, σε εθελοντική βάση, ιδίως σε πυρομαχικά πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος και πυραύλους, καθώς και στο στοιχείο στρατιωτικών αναγκών της πρωτοβουλίας G7 ERA. Καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πιεστικών στρατιωτικών και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας.

Όλη η στρατιωτική υποστήριξη καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα παρέχονται με πλήρη σεβασμό της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

Συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή, τους ωκεανούς και τον πολυμερισμό

Μέση Ανατολή

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας την κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα και την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους. Κάλεσε για την άμεση επιστροφή στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων-εκεχειρίας και τόνισε την ανάγκη για απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε το Αραβικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης που εγκρίθηκε στη Σύνοδο του Καΐρου στις 4 Μαρτίου 2025, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ να συνεργαστεί με τους Άραβες εταίρους και άλλους διεθνείς φορείς.

Επιπλέον, επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της ΕΕ στη λύση των δύο κρατών, ενώ καταδίκασε τη βία κατά αμάχων στη Συρία και ζήτησε την προστασία των δικαιωμάτων όλων των Σύρων χωρίς διακρίσεις.

Ωκεανοί

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των ωκεανών για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της ΕΕ. Χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς, ενώ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια τον Ιούνιο του 2025.

Η συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ

Η ΕΕ επανέλαβε τη δέσμευσή της στον Χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, τονίζοντας τη σημασία των μεταρρυθμίσεων στον ΟΗΕ για να διασφαλιστεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν αποτελεσματικά. Υποστήριξε τη Σύνοδο για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στη Σεβίλλη από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2025, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη θέσπιση ενός ανανεωμένου παγκόσμιου πλαισίου χρηματοδότησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.