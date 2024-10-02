Ο IDF εξέδωσαν νέα προειδοποίηση εκκένωσης για χωριά του νοτίου Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για την εκκένωση των κατοίκων σε περίπου 25 χωριά του νοτίου Λιβάνου.

Χθες εκδόθηκε προειδοποίηση για παρόμοιο αριθμό περιοχών: περίπου πέντε από τα χωριά που περιλαμβάνονται στο τελευταίο μήνυμα υπήρχαν και στη χθεσινή προειδοποίηση.

Η προειδοποίηση από τον αραβικό εκπρόσωπο του Ισραηλινού Στρατού Avichay Adraee, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έρχεται μετά από αναφορές για μάχες στο νότιο Λίβανο.

Απευθυνόμενος στους πληγέντες Λιβανέζους κατοίκους, ο Adraee λέει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν σκοπεύει να τους βλάψει και θα πρέπει να εκκενώσουν άμεσα βόρεια του ποταμού Awali, για να σώσουν τη ζωή τους.

Ενίσχυση του στρατιωτικού μετώπου

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι μονάδες του πεζικού και τεθωρακισμένων εντάσσονται στις χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, όμως τόνισε ότι οι επιχειρήσεις του θα παραμείνουν περιορισμένες και στοχευμένες.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι μονάδες των ειδικών δυνάμεων και αλεξιπτωτιστές εισήλθαν στο έδαφος του Λιβάνου σε μικρή απόσταση από τη μεθόριο, στην πρώτη χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο που ανακοινώνεται επισήμως.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι μονάδες των ειδικών δυνάμεων διεξάγουν επί μήνες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων, στη διάρκεια των οποίων εντόπισαν σήραγγες και αποθήκες όπλων κάτω από σπίτια.

Η συμμετοχή στρατευμάτων του πεζικού και των τεθωρακισμένων της 36ης μεραρχίας, περιλαμβανομένης της Ταξιαρχίας Γκολάνι, όπως και της 188ης ταξιαρχίας τεθωρακισμένων και της 6ης ταξιαρχίας πεζικού υπονοεί ότι η επιχείρηση του Ισραήλ διευρύνεται πέρα από στοχευμένες επιδρομές των ειδικών δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επισημάνει ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις του έχουν κυρίως στόχο να καταστρέψουν τις σήραγγες και άλλες υποδομές της Χεζμπολάχ στη μεθόριο και έχει τονίσει ότι δεν σχεδιάζει ευρύτερη επιχείρηση με στόχο τη Βηρυτό ή μεγάλες πόλεις του νότιου Λιβάνου.

Από την πλευρά του το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ επεσήμανε ότι μαχητές του συγκρούστηκαν με Ισραηλινούς στρατιώτες που προσπάθησαν να διεισδύσουν στον Λίβανο, ενώ πρόσθεσε ότι στοχοθέτησε ισραηλινά στρατεύματα στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Μαχητές της Χεζμπολάχ συγκρούστηκαν “με δύναμη του πεζικού του ισραηλινού εχθρού η οποία προσπαθούσε να διεισδύσει στο χωριό Ανταϊσέχ (…) και την ανάγκασαν να υποχωρήσει”, επεσήμανε το κίνημα.

Το φιλοϊρανικό κίνημα πρόσθεσε ότι στοχοθέτησε με ρουκέτες και πυροβολικό “μεγάλη δύναμη του πεζικού” του Ισραήλ στην Μισγκάβ Αμ, στο βόρειο Ισραήλ, και στρατεύματα σε τρεις άλλες περιοχές του Ισραήλ κατά μήκος των συνόρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.