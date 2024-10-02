Ανταπόκριση από το Παρίσι

Τον οδικό χάρη της κυβέρνησής του ξετύλιξε χθες, ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ, ένα μήνα μετά τον διορισμό του από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στις 5 Σεπτεμβρίου.



Ήρεμος, σχεδόν καθησυχαστικός ήταν ο Μισέλ Μπαρνιέ για μιάμιση ώρα αναπτύσσοντας τις προγραμματικές του δηλώσεις, παρά το θόρυβο από τα ειρωνικά σχόλια της Ακροαριστεράς.

Ευθύς εξ’ αρχής ζήτησε από τους Γάλλους «να μην περιμένουν θαύματα».

Χωρίς περιστροφές, αναγνώρισε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Υπογράμμισε ότι «το χρέος είναι κολοσσιαίο» και όχι μία, αλλά διπλή είναι «η Δαμόκλειος σπάθη» που επικρέμαται πάνω από τη χώρα, αφού διπλό είναι και το γαλλικό χρέος: δημοσιονομικό και οικολογικό, τη μείωση του οποίου έθεσε σαν προτεραιότητα.



Για να επιτευχθεί ο στόχος, μίλησε για έκτακτη φορολογία «σε μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις», καθώς και για «έκτακτη συνεισφορά στους πλουσιότερους Γάλλους». Το δημόσιο έλλειμμα στη Γαλλία δεν προβλέπεται να επανέλθει στο 3% του ΑΕΠ πριν από το 2029. Όσο για το συνταξιοδοτικό σύστημα, σαφώς θα πρέπει να διορθωθεί ο νόμος του 2023 «με δίκαιες ρυθμίσεις και τη βοήθεια των κοινωνικών εταίρων», ανέφερε ο Μισέλ Μπαρνιέ, διαχωρίζοντας έτσι τη θέση του από τις μεθόδους που ακολουθούσε ως τώρα ο Εμανουέλ Μακρόν.

Υποσχέσεις και προτεραιότητες

Κατά τα άλλα, για τον Γάλλο πρωθυπουργό, πέντε είναι οι άξονες στους οποίους προβλέπει να παρέμβει πολιτικά: Αγοραστική δύναμη και ποιότητα ζωής με αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από την 1η Νοεμβρίου, αλλά και νέα μέτρα για το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Παιδεία και Υγεία, με στόχο την «ποιότητα» και την «αποτελεσματικότητα». Ασφάλεια στην καθημερινότητα και δράσεις ώστε η αστυνομία να είναι πιο ορατή. Μετανάστευση, με αναζήτηση ενός πιο ικανοποιητικού ελέγχου στη μεταναστευτική πολιτική. Και τέλος, οι ανθρώπινες σχέσεις, με τη δημιουργία δεσμών μεταξύ γενεών και με καλύτερη πρόνοια για την τρίτη ηλικία.



Παίρνοντας το λόγο η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ενώπιον του Κοινοβουλίου, ότι θα περιμένει για ένα εξάμηνο, να δει τι θα γίνει με το μεταναστευτικό, ελπίζοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη και τις δικές της θέσεις.



Η αριστερά με τους «Ανυπότακτους» επανέλαβε την ελπίδα της «να εκθρονίσει τελικά τον πρόεδρο Μακρόν».

O δε επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών Λοράν Βοκιέ, υπογράμμισε τρεις φορές ότι «η Γαλλία χορεύει πάνω από το ηφαίστειο».





