Η αστυνομία στη Γεωργία συνέλαβε ένα ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης νωρίς τη Δευτέρα όπως μεταδίδει το Reuters αφού χρήση εκτοξευτήρων νερού και δακρυγόνων στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι για να διαλύσει διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αστυνομία πραγματοποίησε μερικές συλλήψεις όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Συνασπισμός για την Αλλαγή, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της χώρας, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ο Ζουράμπ Τζαπαρίτζε, ένας από τους αρχηγούς του, συνελήφθη από την αστυνομία ενώ έφευγε από τη διαδήλωση.

BREAKING: Early this morning, the police detained one of the Coalition 4 Change leaders, leader of Girchi-More Freedom party Zurab Girchi Japaridze.

This happened on Tamarashvili Avenue, an entire residential district away from the protests.

Japaridze was fleeing together with… pic.twitter.com/ZjRyfmtDlN — Coalition 4 Change 🇬🇪🇪🇺 (@CoalitionGEO) December 2, 2024

Πλάνα έδειξαν τον Τζαπαρίτζε να τοποθετείται σε ένα όχημα από αστυνομικούς που φορούσαν μάσκα στο πρόσωπό τους. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν εδώ και αρκετές ημέρες στους δρόμους στη χώρα αυτή των 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ότι εφαρμόζει όλο και πιο αυταρχική αντιδυτική και φιλορωσική πολιτική.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η αστυνομία έβαλε τέλος σε πολύωρη αντιπαράθεση απομακρύνοντας τους διαδηλωτές από την περιοχή του κτιρίου του κοινοβουλίου και ωθώντας τους στη λεωφόρο Ρουσταβέλι προς το κτίριο της Όπερας του Τμπιλίσι, ενώ άρχισε να υψώνει οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κάθε υλικό που μπορούσε να βρει.

Εν μέσω συμπλοκών με την αστυνομία, οι διαδηλωτές υποχρεώθηκαν να φύγουν από τη λεωφόρο ενώ έκτοξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με αντλίες νερού και δακρυγόνα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Έπειτα από μήνες αύξησης της έντασης, η κρίση επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση, την Πέμπτη, ότι η κυβέρνηση θα παγώσει για τέσσερα χρόνια τις συνομιλίες με την ΕΕ, με φιλοευρωπαίους διαδηλωτές να αντιπαρατίθενται στην αστυνομία.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές πόσοι διαδηλωτές συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, όταν το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ μετέδωσε πως μόνο μια μικρή ομάδα απέμεινε κοντά σε ένα σταθμό του μετρό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ έχουν εκφράσει ανησυχία για αυτό που θεωρούν οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στη Γεωργία, μια χώρα 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται στη διασταύρωση της Ευρώπης με την Ασία και ήταν κάποτε μέλος της Σοβιετικής Ένωσης.

Η Ρωσία κάνει λόγο για απόπειρα ουκρανικού τύπου επανάστασης

Η Ρωσία αρνείται ότι παρεμβαίνει στη γειτονική της χώρα, όμως ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε χθες, Κυριακή, πως η Γεωργία "κινείται με γρήγορους ρυθμούς προς το ουκρανικό μονοπάτι, στη σκοτεινή άβυσσο" και πρόσθεσε: "Συνήθως αυτά τα πράγματα τελειώνουν πολύ άσχημα".

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως το κύμα των διαδηλώσεων υπέρ της ΕΕ στη Γεωργία μοιάζει με απόπειρα μιας ουκρανικού τύπου "Πορτοκαλί Επανάστασης" και πως οι αρχές προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ορισμένοι διαδηλωτές παραβίασαν σαφώς τον νόμο επιτιθέμενοι στην αστυνομία, όμως η Ρωσία δεν θα εμπλακεί.

Χθες βράδυ, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι στο Τμπιλίσι στην κεντρική λεωφόρο Ρουσταβέλι. Ορισμένοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, που απάντησαν με αντλίες νερού και δακρυγόνα.

Η αστυνομία έβαλε τέλος στην αντιπαράθεση απομακρύνοντας τους διαδηλωτές από την περιοχή του κτηρίoυ του Κοινοβουλίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι 21 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας με 113 να έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των ταραχών. Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίντζε κατηγόρησε την αντιπολίτευση για "συντονισμένη βία" με σκοπό την ανατροπή της συνταγματικής τάξης.

Δεκάδες διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί επίσης από την έναρξη των πιο πρόσφατων διαδηλώσεων, και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν αυτό που αποκαλούν υπερβολική χρήση βίας εκ μέρους της αστυνομίας.

Συνολικά 224 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του γεωργιανού υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που τάσσεται υπέρ της ΕΕ και στηρίζει τους διαδηλωτές, δήλωσε πως πολλοί συλληφθέντες φέρουν τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο έπειτα από χτυπήματα.

Είπε πως οι κινητοποιήσεις δεν δείχνουν καθόλου ότι θα σταματήσουν.

"Άλλη μία εντυπωσιακή νύχτα στη διάρκεια της οποίας οι Γεωργιανοί υπερασπίστηκαν σθεναρά το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή επιλογή τους", έγραψε στο Χ, διαμοιραζόμενη εικόνες από τη διαδήλωση της προηγουμένης.

"Η αποφασιστικότητα στους δρόμους δεν δείχνει καθόλου ότι θα σταματήσει".

"Είναι η εξέγερση μιας ολόκληρης χώρας", δήλωσε η ίδια στον ειδησεογραφικό όμιλο France Inter.

Εκατοντάδες διπλωμάτες και δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υπογράψει ανοικτές επιστολές διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση να ανασταλούν οι συνομιλίες με την ΕΕ και να σταματήσει η λήψη κεφαλαίων από την Ένωση για τέσσερα χρόνια. Τουλάχιστον τέσσερις Γεωργιανοί πρεσβευτές έχουν παραιτηθεί.

Ο Ίλια Τοπούρα, δάσκαλος πολεμικών τεχνών που έχει πολλούς οπαδούς στη χώρα, έγραψε στο Instagram: "Είμαι αντίθετος με την απόφαση να σταματήσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ντρέπομαι για το πώς φέρονται στα παιδιά της Γεωργίας. Αυτό δεν λέγεται ελευθερία".

Πηγή: Skai.gr, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP

