Ο Σολτς στο Κίεβο - Ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια

Η Γερμανία θα παραδώσει στην Ουκρανία νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Κίεβο και ενώ διεξάγει προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του.

«Η Γερμανία θα παραμείνει το κύριο στήριγμα της Ουκρανίας στην Ευρώπη», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης

«Εδώ και περισσότερες από 1.000 ημέρες, η Ουκρανία αμύνεται ηρωικά έναντι του ανελέητου ρωσικού επιθετικού πολέμου», υπογράμμισε σε δήλωσή του.

Η επίσκεψή του έχει στόχο να «εκφράσει» την «αλληλεγγύη» του με το Κίεβο, το οποίο μπορεί «να υπολογίζει» στο Βερολίνο, δήλωσε ακόμα.

DPA: German Chancellor Olaf Scholz has arrived in Kyiv for the first time in two and a half years



He will hold talks with Volodymyr Zelenskyy, the publication specifies. pic.twitter.com/FRBygDbP5I — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2024

Ενόψει των γερμανικών βουλευτικών εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου, ο Σολτς εμφανίζεται ως ο καγκελάριος της ειρήνης και υποστηρικτής της αυτοσυγκράτησης για να αποφευχθεί μια κλιμάκωση μεταξύ των Δυτικών και της Ρωσίας.

Η προηγούμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία ανάγεται στον Ιούνιο 2022, όταν είχε επισκεφθεί τη χώρα μαζί με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μερικούς μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο του 2022.

Από την πλευρά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες, Κυριακή, ότι η χώρα του έχει ανάγκη περισσότερα όπλα και εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους του ΝΑΤΟ, πριν από ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Kyodo News που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ο Ζελένσκι αναφέρει επίσης πως η Ουκρανία πρέπει να βρει διπλωματικές λύσεις για να ανακτήσει κάποια από τα κατεχόμενα εδάφη της.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως τέτοια βήματα θα μπορούσαν να εξετασθούν «μόνο εφόσον θα ξέρουμε ότι είμαστε αρκετά ισχυροί», δήλωσε μιλώντας στο πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

